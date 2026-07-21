Esta piscina enche-se de água do mar e está a conquistar quem quer fugir às praias cheias

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Com agosto a chegar, multiplicam-se também as filas de trânsito em direção às praias. Para quem prefere uma opção mais prática, sem abdicar da água salgada e do ambiente típico de verão, há um espaço em Oeiras que já reabriu e promete voltar a ser um dos destinos mais procurados da região.

A Piscina Oceânica de Oeiras, situada junto à Praia da Torre e integrada na marina de Oeiras, distingue-se por utilizar água do mar e por proporcionar uma experiência diferente da das piscinas convencionais.

O complexo dispõe de dois grandes espaços de água salgada: uma piscina para adultos, com cerca de 1500 metros quadrados e profundidade até dois metros, e uma piscina infantil, com 330 metros quadrados e apenas 40 centímetros de profundidade.

Além das piscinas, o recinto oferece zonas relvadas, espreguiçadeiras, chapéus de sol e uma plataforma de saltos com várias alturas, considerada uma das atrações preferidas nos dias de maior calor. O espaço inclui ainda restaurante, bar, balneários, cacifos e estacionamento coberto.

Para quem procura mais comodidade, existe uma zona VIP equipada com espreguiçadeiras e chapéus de sol reservados. Os bilhetes para esta área têm preços a partir dos 20 euros. Pode ver aqui.

A Piscina Oceânica de Oeiras tornou-se uma alternativa bastante procurada por famílias e grupos de amigos que querem aproveitar o verão sem enfrentar praias sobrelotadas ou longas horas de trânsito.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O espaço está aberto durante os meses de junho a setembro, acompanhando toda a época balnear

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Piscina Verão Dois às 10 Ferias Calor
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Referência na arquitetura mundial. Entre o mar e as rochas, esconde-se uma das piscinas mais famosas de Portugal

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

Dicas

O inimigo invisível da sua cama chama-se ácaros e este aparelho consegue eliminá-los

Ontem às 12:48

Referência na arquitetura mundial. Entre o mar e as rochas, esconde-se uma das piscinas mais famosas de Portugal

Ontem às 11:37

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Ontem às 10:09

Todos os verões surge a mesma dúvida: afinal, pode conduzir de chinelos? E a resposta não é tão simples como parece

17 jul, 17:00

Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

17 jul, 15:00

Este camping português, situado numa "ilha paradisíaca", é um dos mais originais do mundo, diz a imprensa espanhola

16 jul, 17:00

O Aquashow já não é a única escolha. Este parque aquático português está a fazer furor

16 jul, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»

Ontem às 11:20

Cláudio Ramos critica concorrente do "Big Brother Verão": «Ela quer ser a Eva»

Ontem às 10:29

Cristina Ferreira recorda a vida antes da televisão: «Quando trabalhava numa loja...»

Ontem às 09:59

Cláudio Ramos corre atrás de criança que "fugiu" para trás do estúdio: «Ela está-me a destruir a casa»

Hoje às 10:31

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

14 jul, 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Fora do Estúdio

Sandra Felgueiras declara-se ao seu maior amor: «És luz e calor humano»

Há 50 min

Cada vez mais forte. Rute Cardoso vive dia de superação e recebe onda de carinho: «Guerreira»

Hoje às 09:29

Digna de reis. Cama do quarto de Inês Gama e Dylan Fonte parece saída de um palácio

Hoje às 08:40

À conquista mundial. Imprensa internacional destaca físico do filho de Jorge Jesus

Ontem às 16:22

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Sandra Felgueiras declara-se ao seu maior amor: «És luz e calor humano»

Há 50 min

De partir o coração. Em lágrimas, Olívia recorda como se despediu do marido: «Fechei-lhe os olhos e ele não deu mais um suspiro»

Há 3h e 10min

Após polémica com Éder, Susana Torres esteve à beira da depressão e engordou 17 quilos: «O impacto foi muito grande»

Há 3h e 33min

Cada vez mais forte. Rute Cardoso vive dia de superação e recebe onda de carinho: «Guerreira»

Hoje às 09:29