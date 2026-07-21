Esta piscina enche-se de água do mar e está a conquistar quem quer fugir às praias cheias

De partir o coração. Em lágrimas, Olívia recorda como se despediu do marido: «Fechei-lhe os olhos e ele não deu mais um suspiro»

Com agosto a chegar, multiplicam-se também as filas de trânsito em direção às praias. Para quem prefere uma opção mais prática, sem abdicar da água salgada e do ambiente típico de verão, há um espaço em Oeiras que já reabriu e promete voltar a ser um dos destinos mais procurados da região.

A Piscina Oceânica de Oeiras, situada junto à Praia da Torre e integrada na marina de Oeiras, distingue-se por utilizar água do mar e por proporcionar uma experiência diferente da das piscinas convencionais.

O complexo dispõe de dois grandes espaços de água salgada: uma piscina para adultos, com cerca de 1500 metros quadrados e profundidade até dois metros, e uma piscina infantil, com 330 metros quadrados e apenas 40 centímetros de profundidade.

Além das piscinas, o recinto oferece zonas relvadas, espreguiçadeiras, chapéus de sol e uma plataforma de saltos com várias alturas, considerada uma das atrações preferidas nos dias de maior calor. O espaço inclui ainda restaurante, bar, balneários, cacifos e estacionamento coberto.

Para quem procura mais comodidade, existe uma zona VIP equipada com espreguiçadeiras e chapéus de sol reservados. Os bilhetes para esta área têm preços a partir dos 20 euros. Pode ver aqui.

A Piscina Oceânica de Oeiras tornou-se uma alternativa bastante procurada por famílias e grupos de amigos que querem aproveitar o verão sem enfrentar praias sobrelotadas ou longas horas de trânsito.

O espaço está aberto durante os meses de junho a setembro, acompanhando toda a época balnear