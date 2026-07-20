Referência na arquitetura mundial. Entre o mar e as rochas, esconde-se uma das piscinas mais famosas de Portugal

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Depois de vários meses encerrada, a Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, voltou a receber visitantes para mais uma época balnear.

Projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira e considerada uma das obras mais emblemáticas da arquitetura portuguesa, continua a ser um dos destinos de verão mais procurados na Área Metropolitana do Porto.

Se está a pensar visitá-la, reunimos as principais informações para preparar a sua visita.

A Piscina das Marés é um complexo de piscinas de água salgada situado junto ao mar, na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos. Desenhada por Álvaro Siza Vieira na década de 1960 e inaugurada em 1966, destaca-se pela forma como se integra na paisagem rochosa da costa atlântica, dando a sensação de que as piscinas fazem parte do próprio oceano.

O espaço localiza-se na Avenida da Liberdade, 4450-716 Leça da Palmeira, a poucos minutos do centro de Matosinhos e a cerca de 15 minutos de carro da cidade do Porto.

A Piscina das Marés funciona apenas durante a época balnear, normalmente entre junho e setembro. As datas de abertura e encerramento podem variar todos os anos, consoante as decisões da autarquia e as condições da época balnear. Fora desse período, o espaço permanece encerrado para utilização recreativa.

O preço dos bilhetes varia de acordo com a idade dos visitantes, o dia da semana e a duração da estadia.

A água utilizada nas piscinas é captada diretamente do oceano, sendo totalmente salgada. Durante as obras de reabilitação, foram modernizados os sistemas de captação, filtragem e tratamento da água, melhorando as condições de utilização.

Mais do que um espaço balnear, a Piscina das Marés é uma referência da arquitetura contemporânea portuguesa. Desde 2011 é classificada como Monumento Nacional e integra o livro Cem Edifícios do Século XX, uma das publicações internacionais mais prestigiadas dedicadas à arquitetura. A obra contribuiu também para afirmar internacionalmente o nome de Álvaro Siza Vieira, vencedor do Prémio Pritzker, frequentemente apelidado de "Nobel da Arquitetura".

Entre 2019 e 2021, o complexo foi alvo de uma profunda intervenção de conservação, restauro e reabilitação, num investimento de cerca de 1,3 milhões de euros. Os trabalhos incluíram a recuperação da estrutura em betão, a reabilitação dos tanques, a modernização dos sistemas de filtragem e circulação da água, a renovação das infraestruturas elétricas, a construção de novos balneários e a ampliação das áreas exteriores de permanência. O projeto foi acompanhado pelo próprio Álvaro Siza Vieira.

Embora, fora da época balnear, não seja possível utilizar as piscinas, o espaço continua acessível através de visitas guiadas de interesse arquitetónico e técnico.

Para muitos visitantes, a Piscina das Marés proporciona uma experiência única, graças à combinação entre arquitetura, património e a paisagem do oceano Atlântico. Seja para quem procura uma alternativa às praias tradicionais ou para quem deseja conhecer uma das obras mais marcantes de Álvaro Siza Vieira, este continua a ser um dos locais mais emblemáticos da costa portuguesa.