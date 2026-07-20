Referência na arquitetura mundial. Entre o mar e as rochas, esconde-se uma das piscinas mais famosas de Portugal

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Depois de vários meses encerrada, a Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, voltou a receber visitantes para mais uma época balnear.

Projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira e considerada uma das obras mais emblemáticas da arquitetura portuguesa, continua a ser um dos destinos de verão mais procurados na Área Metropolitana do Porto.

Se está a pensar visitá-la, reunimos as principais informações para preparar a sua visita.

A Piscina das Marés é um complexo de piscinas de água salgada situado junto ao mar, na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos. Desenhada por Álvaro Siza Vieira na década de 1960 e inaugurada em 1966, destaca-se pela forma como se integra na paisagem rochosa da costa atlântica, dando a sensação de que as piscinas fazem parte do próprio oceano.

O espaço localiza-se na Avenida da Liberdade, 4450-716 Leça da Palmeira, a poucos minutos do centro de Matosinhos e a cerca de 15 minutos de carro da cidade do Porto.

A Piscina das Marés funciona apenas durante a época balnear, normalmente entre junho e setembro. As datas de abertura e encerramento podem variar todos os anos, consoante as decisões da autarquia e as condições da época balnear. Fora desse período, o espaço permanece encerrado para utilização recreativa.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O preço dos bilhetes varia de acordo com a idade dos visitantes, o dia da semana e a duração da estadia.

A água utilizada nas piscinas é captada diretamente do oceano, sendo totalmente salgada. Durante as obras de reabilitação, foram modernizados os sistemas de captação, filtragem e tratamento da água, melhorando as condições de utilização.

Mais do que um espaço balnear, a Piscina das Marés é uma referência da arquitetura contemporânea portuguesa. Desde 2011 é classificada como Monumento Nacional e integra o livro Cem Edifícios do Século XX, uma das publicações internacionais mais prestigiadas dedicadas à arquitetura. A obra contribuiu também para afirmar internacionalmente o nome de Álvaro Siza Vieira, vencedor do Prémio Pritzker, frequentemente apelidado de "Nobel da Arquitetura".

Entre 2019 e 2021, o complexo foi alvo de uma profunda intervenção de conservação, restauro e reabilitação, num investimento de cerca de 1,3 milhões de euros. Os trabalhos incluíram a recuperação da estrutura em betão, a reabilitação dos tanques, a modernização dos sistemas de filtragem e circulação da água, a renovação das infraestruturas elétricas, a construção de novos balneários e a ampliação das áreas exteriores de permanência. O projeto foi acompanhado pelo próprio Álvaro Siza Vieira.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Embora, fora da época balnear, não seja possível utilizar as piscinas, o espaço continua acessível através de visitas guiadas de interesse arquitetónico e técnico.

Para muitos visitantes, a Piscina das Marés proporciona uma experiência única, graças à combinação entre arquitetura, património e a paisagem do oceano Atlântico. Seja para quem procura uma alternativa às praias tradicionais ou para quem deseja conhecer uma das obras mais marcantes de Álvaro Siza Vieira, este continua a ser um dos locais mais emblemáticos da costa portuguesa.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Piscina Verao Praia Dois às 10 Calor
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Esta piscina portuguesa esconde um detalhe que a distingue de quase todas as outras

Esta piscina de água salgada a 29 ºC fica numa praia em Portugal e tem entrada é gratuita

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Dicas

Esta piscina enche-se de água do mar e está a conquistar quem quer fugir às praias cheias

Hoje às 09:18

O inimigo invisível da sua cama chama-se ácaros e este aparelho consegue eliminá-los

Ontem às 12:48

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Ontem às 10:09

Todos os verões surge a mesma dúvida: afinal, pode conduzir de chinelos? E a resposta não é tão simples como parece

17 jul, 17:00

Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

17 jul, 15:00

Este camping português, situado numa "ilha paradisíaca", é um dos mais originais do mundo, diz a imprensa espanhola

16 jul, 17:00

O Aquashow já não é a única escolha. Este parque aquático português está a fazer furor

16 jul, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»

Ontem às 11:20

Cristina Ferreira recorda a vida antes da televisão: «Quando trabalhava numa loja...»

Ontem às 09:59

Cláudio Ramos critica concorrente do "Big Brother Verão": «Ela quer ser a Eva»

Ontem às 10:29

Após expulsão do "Big Brother Verão", Pedro dirige-se a familiares de concorrente: «Peço imensa desculpa»

Ontem às 11:22

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

14 jul, 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Fora do Estúdio

Sandra Felgueiras declara-se ao seu maior amor: «És luz e calor humano»

Há 28 min

Cada vez mais forte. Rute Cardoso vive dia de superação e recebe onda de carinho: «Guerreira»

Hoje às 09:29

Digna de reis. Cama do quarto de Inês Gama e Dylan Fonte parece saída de um palácio

Hoje às 08:40

À conquista mundial. Imprensa internacional destaca físico do filho de Jorge Jesus

Ontem às 16:22

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Sandra Felgueiras declara-se ao seu maior amor: «És luz e calor humano»

Há 28 min

De partir o coração. Em lágrimas, Olívia recorda como se despediu do marido: «Fechei-lhe os olhos e ele não deu mais um suspiro»

Há 2h e 49min

Após polémica com Éder, Susana Torres esteve à beira da depressão e engordou 17 quilos: «O impacto foi muito grande»

Há 3h e 11min

Cada vez mais forte. Rute Cardoso vive dia de superação e recebe onda de carinho: «Guerreira»

Hoje às 09:29