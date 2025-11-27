Descubra o paraíso termal em Portugal que todos os espanhóis estão a visitar

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30

Entre piscinas de água quente e espaços pensados para relaxar, este refúgio termal português está a ganhar destaque além-fronteiras, atraindo cada vez mais visitantes espanhóis.

A nova sensação turística em Portugal está a atrair atenção fora do país. Desta vez, o influencer de viagens espanhol Alberto Ribas, que conta com mais de 46 mil seguidores no Instagram, deixou-se conquistar pelas Termas de Chaves, que descreveu como um «local perfeito».

Com raízes que recuam ao período romano, as termas flaviences destacam-se tanto pelas propriedades terapêuticas das suas águas como pelo ambiente de serenidade que proporcionam. Localizadas no centro de Chaves, constituem um verdadeiro retiro para quem procura tranquilidade e bem-estar.

A água termal de Chaves — que brota a 76ºC, a temperatura mais elevada da Península Ibérica — é rica em minerais e apresenta um alto teor de bicarbonato. É recomendada na prevenção e tratamento de doenças músculo-esqueléticas, digestivas e respiratórias, mas para muitos funciona também como um convite ao simples prazer de desacelerar e cuidar de si.

O complexo disponibiliza um circuito hidrotermal completo, que inclui piscinas hidrodinâmicas ao ar livre, duches sensoriais, sauna, banho turco e várias zonas de relaxamento, tudo concebido para promover o equilíbrio entre corpo e mente.

No que toca ao alojamento, as termas mantêm parcerias com hotéis da região, que oferecem programas de bem-estar exclusivos — Aquae City, Aquae Break e Aquae Feel. Estes pacotes combinam o descanso da estadia com os benefícios das águas termais, adaptando-se tanto a quem procura uma pausa curta como a quem pretende uma experiência mais longa.

E mesmo para quem não pretende desligar totalmente, Chaves é uma cidade que vale por si própria: rica em história, cultura e gastronomia. Da ponte romana de Trajano ao célebre pastel de Chaves, não faltam motivos para explorar uma das cidades mais autênticas e encantadoras do norte do país.

Temas: Piscinas de água quente Zonas de relaxamento Portugal Termas

