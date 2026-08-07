Aqui pode viver a experiência de um resort por apenas 1 euro

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Nesta piscina municipal pode viver a experiência de um resort por apenas 1 euro. Aproveite um dia de verão em família sem gastar muito.

Quando se fala em piscinas municipais, é comum pensar-se num espaço simples para refrescar nos dias de maior calor. No entanto, há exceções, e as Piscinas Municipais de Avis são um desses casos. 

Recentemente destacadas pela página Portugal With Kids como uma sugestão para famílias, estas piscinas distinguem-se pela sua dimensão e pelas áreas pensadas para os mais pequenos. Basta espreitar a zona infantil para perceber porque é que tantas famílias as incluem entre os programas de verão.

O espaço dedicado às crianças conta com vários escorregas, estruturas aquáticas coloridas, jogos de água e uma ampla piscina de pouca profundidade, concebida para que os mais novos possam brincar em segurança. O ambiente faz lembrar as áreas infantis de alguns hotéis e resorts de férias, mas com uma vantagem significativa: os preços são bastante mais acessíveis.

A entrada é gratuita para crianças até aos três anos. Dos quatro aos 11 anos, o bilhete custa apenas 1 euro, desde que as crianças estejam acompanhadas por um adulto. Os jovens entre os 12 e os 17 anos pagam 2 euros, enquanto os adultos dos 18 aos 64 anos pagam 3 euros. Já os visitantes com mais de 65 anos têm entrada por 2 euros.

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Outro dos pontos fortes é a zona envolvente. Para além das piscinas e dos equipamentos aquáticos, existe uma vasta área relvada, ideal para estender a toalha e descansar enquanto as crianças aproveitam as diferentes atrações disponíveis.

As Piscinas Municipais de Avis estão abertas durante a época balnear de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 20h00, encerrando à segunda-feira para trabalhos de manutenção.

Para quem pretende passar o dia com mais conforto, é possível alugar espreguiçadeiras. O aluguer diário tem um custo de 2,50 euros, enquanto o aluguer de meio dia custa 2 euros. O aluguer de duas ou mais espreguiçadeiras inclui ainda um chapéu de sol.

Veja no Google Maps como chegar às Piscinas de Avis

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Temas: Piscinas Municipais de Avis
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