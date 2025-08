Portugal tem duas praias com piscinas de água salgada aquecidas e de acesso gratuito

Em Portugal, duas praias destacam-se por oferecerem piscinas de água salgada aquecida, proporcionando uma experiência única e confortável aos visitantes. O melhor de tudo? O acesso a estas piscinas é totalmente gratuito, tornando-as uma excelente opção para quem quer desfrutar do mar com mais conforto, mesmo nos dias mais frescos.

Nestes locais em Portugal, podemos optar entre um mergulho revigorante nas águas mais frescas e agitadas do Atlântico ou desfrutar de uma piscina de água salgada aquecida. Na Figueira da Foz, esta combinação pouco comum no mundo repete-se ano após ano.

As famosas piscinas de água salgada aquecida, situadas diretamente no areal das praias de Buarcos e da Claridade (São Julião), mantêm uma temperatura constante de 29ºC em águas cristalinas. Estas lagoas artificiais representam um convite irresistível ao bem-estar e à diversão segura, tanto para crianças como para adultos — e o acesso é gratuito.

Com uma capacidade máxima de 50 pessoas em simultâneo, as piscinas funcionam de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 19h30, com uma pausa para manutenção das 13h00 às 14h30. Às segundas-feiras de manhã, permanecem temporariamente encerradas para assegurar a qualidade da água e as condições de segurança.

Cada utilizador tem direito a um mínimo de 30 minutos por sessão, sendo a entrada feita por ordem de chegada, salvo em casos de reservas especiais.

Para garantir uma experiência agradável a todos, existem algumas regras fundamentais: não são permitidas boias (exceto braçadeiras e boias para bebés), bolas, raquetes, saltos ou mergulhos. Também é proibido fumar, comer ou beber no espaço das piscinas.

A segurança está assegurada por profissionais que vigiam constantemente o espaço, garantindo que tudo decorre com a máxima segurança.

Percorra a galeria para ver as piscinas.