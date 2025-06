Fim-de-semana com 40 graus? Estas são as melhores piscinas (e de preço baixo) na zona de Lisboa

Quando o termómetro começa a subir e o ar parece um forno, só há uma solução: mergulhar numa piscina que não esvazie a carteira! Se está a pensar fugir ao calor sem gastar uma fortuna, siga o guia das melhores piscinas low cost na zona de Lisboa — onde o único choque térmico será o da água fresquinha, não da conta bancária!

Se gosta de dar um bom mergulho, mas recusa-se a esvaziar a carteira, temos boas notícias. Depois de explorar as melhores piscinas na região, partimos em busca de mergulhos económicos, daqueles que refrescam as ideias e o corpo sem fazer um rombo no orçamento. Há opções para todos: desde piscinas com muita animação, ideais para as famílias, até espaços mais tranquilos para relaxar ao sol. Prepare o saco com o essencial — fato de banho, toalha e óculos — e venha connosco conhecer as melhores piscinas baratas para este verão.

Praia das Maçãs: Diversão e aventura em água salgada

Junto à Praia das Maçãs encontra-se um complexo com duas piscinas de água salgada, um restaurante e um bar. Ideal para entreter os miúdos, que podem aproveitar os escorregas e a zona de saltos, onde até podem treinar mergulhos olímpicos! A entrada fica por 14€ em dias úteis para adultos, com preços reduzidos para crianças. À tarde, a partir das 16h, os preços baixam para 9€. Fins de semana custam um pouco mais, mas mesmo assim é um ótimo custo-benefício para um dia bem passado.

Piscina Oceânica de Oeiras: Mergulhe no mar sem sair da piscina

Esta piscina alimentada com água do mar, situada junto à Praia da Torre, tem áreas separadas para adultos e crianças, garantindo a diversão para toda a família. Para os mais aventureiros, há quatro pranchas de salto, e o espaço está adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Os preços variam conforme a época do ano e a duração da visita, mas há opções para meio dia ou dia inteiro, e bilhetes família que tornam tudo ainda mais acessível.

Espassus Piscina em Carnide: A tranquilidade que procurava

Se prefere fugir à confusão do centro da cidade, esta piscina é a escolha perfeita. Aberta de junho a outubro, oferece um ambiente calmo para aproveitar o sol em espreguiçadeiras enquanto as crianças brincam na piscina infantil. Para residentes em Carnide, os preços são especialmente baixos (a partir de 3€ para crianças). Há também pacotes familiares e um bar para fazer uma pausa com uma bebida fresca ou uma refeição ligeira.

Piscina Arribas: Uma das maiores piscinas de água salgada da Europa

Com cerca de 100 metros de extensão e uma vista incrível para o mar na Praia Grande, esta piscina é um verdadeiro paraíso. Além da piscina para adultos, tem uma área dedicada às crianças e duas pranchas para saltos. Os preços são acessíveis, com descontos a partir das 16h, e há serviço de cafetaria e restaurante para um conforto extra durante o dia.

Piscina Oceânica Alberto Romano em Cascais: O mergulho gratuito

Por fim, se procura uma piscina sem custos de entrada, a Piscina Oceânica Alberto Romano é a opção ideal. Com 50 metros, localizada no paredão de Cascais, é perfeita para nadar e refrescar-se, com o bônus de estar ao lado de uma esplanada com bar e restaurante. O estacionamento é pago, mas o acesso à piscina é gratuito, tornando-a a escolha mais económica para um dia de verão.

Seja qual for a sua escolha, chegue cedo para garantir lugar, leve protetor solar e muita vontade de se divertir. Com estas opções, o calor do verão não vai ser problema — e o seu bolso agradece!