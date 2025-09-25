Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 17min

Com o uso diário, é natural que apareçam riscos e pequenas marcas no piso de madeira, mas existe um truque caseiro simples que ajuda a disfarçar estas imperfeições e a restaurar o brilho da madeira, sem necessidade de produtos caros ou químicos.

Os pisos de madeira continuam a ser uma das escolhas mais valorizadas na decoração de interiores, tanto pela durabilidade como pelo aspeto elegante que conferem a qualquer divisão. No entanto, com o uso diário, é natural que comecem a surgir riscos e pequenas marcas.

Segundo uma dica publicada no site espanhol TN, existe uma solução prática e económica para disfarçar estes sinais de desgaste. A técnica utiliza apenas dois ingredientes que a pessoa provavelmente já tem em casa: azeite e vinagre branco.

Para aplicar, deve misturar meia chávena de vinagre branco com meia chávena de azeite numa tigela até obter uma solução homogénea. Depois, com um pano macio ou de microfibra, deve espalhar a mistura diretamente sobre a zona riscada, realizando movimentos circulares suaves. Após alguns minutos, deve passar um pano limpo e seco para remover o excesso.

Os especialistas alertam que este método não é indicado para riscos profundos, superfícies com acabamento brilhante ou enceradas com produtos comerciais. É recomendável testar primeiro numa área pouco visível para garantir que o resultado é o esperado.

Com esta mistura simples e natural, é possível restaurar o brilho da madeira e disfarçar pequenas imperfeições, sem recorrer a produtos químicos ou a reparações dispendiosas.

 

Temas: Piso de madeira

