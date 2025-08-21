Pizza saudável (para comer sem culpa)

Quem disse que pizza não pode ser saudável? Descubra como preparar uma pizza deliciosa, cheia de sabor e ingredientes nutritivos, que pode saborear sem qualquer culpa. Perfeita para quem quer cuidar da alimentação sem abrir mão do prazer de comer bem!

A pizza é um dos pratos que conquista tanto miúdos como graúdos. Esta receita é saborosa, saudável e simples de preparar, permitindo que a desfrute sem qualquer culpa!

Ingredientes:

2 ovos

2 c. sopa de tapioca

1 c. café de fermento

4 c. sopa de água

3 c. sopa de molho de tomate

3 c. sopa de queijo emmental ralado (ou queijo magro)

10 folhas de manjericão

Orégãos a gosto

Sal

Preparação:

Numa taça, misture os ovos, a água, a tapioca e o fermento. Tempere com sal e envolva bem. Verta a mistura para uma frigideira antiaderente e cozinhe em fogo baixo durante 3 minutos. Vire a base e deixe cozinhar por mais 2 minutos. Cubra a base da pizza com o molho de tomate e polvilhe com queijo, orégãos e manjericão. Leve ao forno até o queijo derreter.

