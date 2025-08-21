Pizza saudável (para comer sem culpa)

  • Fábio Belo
  • Ontem às 16:30
Pizza Saudável by Fábio Belo
Quem disse que pizza não pode ser saudável? Descubra como preparar uma pizza deliciosa, cheia de sabor e ingredientes nutritivos, que pode saborear sem qualquer culpa. Perfeita para quem quer cuidar da alimentação sem abrir mão do prazer de comer bem!

A pizza é um dos pratos que conquista tanto miúdos como graúdos. Esta receita é saborosa, saudável e simples de preparar, permitindo que a desfrute sem qualquer culpa!

Ingredientes:

  • 2 ovos

  • 2 c. sopa de tapioca

  • 1 c. café de fermento

  • 4 c. sopa de água

  • 3 c. sopa de molho de tomate

  • 3 c. sopa de queijo emmental ralado (ou queijo magro)

  • 10 folhas de manjericão

  • Orégãos a gosto

  • Sal

Preparação:

  1. Numa taça, misture os ovos, a água, a tapioca e o fermento. Tempere com sal e envolva bem. Verta a mistura para uma frigideira antiaderente e cozinhe em fogo baixo durante 3 minutos. Vire a base e deixe cozinhar por mais 2 minutos.

  2. Cubra a base da pizza com o molho de tomate e polvilhe com queijo, orégãos e manjericão. Leve ao forno até o queijo derreter.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas criadas por mim, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram

Temas: Pizza saudável

