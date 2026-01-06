Comece com apenas 1€ e poupe mais de 1.300€ ao longo de 2026

A maioria das pessoas acha que poupar é difícil, mas este plano prova o contrário.

Se quer terminar 2026 com mais de 1.300 euros de poupança, existe um método simples, mas eficaz, para o conseguir. Trata-se do desafio das 52 semanas, criado pela fundadora do MoneyLab, Bárbara Barroso, que transforma pequenas contribuições semanais numa poupança significativa, sem exigir grandes sacrifícios ou alterações drásticas na rotina.

O que é o desafio das 52 semanas?

O desafio das 52 semanas é uma metodologia de poupança que tem vindo a tornar-se cada vez mais popular. Apesar de já existir há algum tempo, foi em 2016 que Bárbara Barroso o divulgou, tornando-se rapidamente um fenómeno entre quem quer poupar sem grandes esforços. Desde então, milhares de pessoas adotaram este método.

Como funciona?

O conceito é simples: ao longo das 52 semanas do ano, deve poupar o valor correspondente ao número da semana em euros. Por exemplo: na 1.ª semana poupa 1 euro, na 2.ª semana poupa 2 euros e assim sucessivamente, até à 52.ª semana, onde poupará 52 euros. Ao final do ano, terá guardado 1.378 euros.

Este sistema de poupança gradual permite-lhe construir o seu fundo de forma progressiva e acessível, independentemente do seu orçamento mensal. Pode, inclusive, ajustar os valores semanais conforme as suas possibilidades.

A versão decrescente

Se preferir iniciar o plano com quantias maiores e diminuir ao longo do ano, é possível adaptar o desafio para uma versão decrescente. Neste caso, começa por poupar 52 euros na 1.ª semana, depois 51 euros na 2.ª semana, e assim sucessivamente, até poupar 1 euro na última semana do ano.

Esta alternativa é útil para quem tem um orçamento mais folgado no início do ano e quer poupar montantes mais elevados nos primeiros meses. O total final poupado mantém-se 1.378 euros.

Dicas para maximizar o sucesso do desafio