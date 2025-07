Descubra a planta que deve plantar ao pé dos tomateiros para que cresçam fortes

Plantar a planta certa ao pé dos tomateiros pode fazer toda a diferença no seu desenvolvimento. Esta planta ajuda a proteger os tomates de pragas e doenças, ao mesmo tempo que fortalece o crescimento, tornando os frutos mais vigorosos e saudáveis. Descubra qual é e como usá-la no seu jardim para obter uma colheita abundante.

Se tem uma horta em casa ou está a pensar em plantar um tomateiro, deve conhecer um truque que pode influenciar significativamente o crescimento dos seus tomates: cultivar calêndulas (ou «marigolds») ao lado do tomateiro.

De acordo com o site The Mirror, estas flores não servem apenas para decorar o jardim. O seu cheiro forte atua como um repelente natural contra pragas como afídeos e nemátodes, que são alguns dos principais inimigos das plantas de tomate. Ao enganar e afastar estes insetos, as calêndulas ajudam o tomateiro a desenvolver-se de forma mais robusta e saudável.

Além disso, estas flores atraem insetos «do bem», como as joaninhas, que favorecem um ecossistema de jardim mais equilibrado. São plantas fáceis de cuidar, adaptam-se a vários tipos de solo e necessitam de pouca manutenção.

De acordo com especialistas em jardinagem, esta combinação beneficia não só a saúde das plantas, mas também a qualidade do solo. Para além disso, acrescenta cor e vitalidade à sua horta