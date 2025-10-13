As 12 plantas que todos deveríamos ter dentro de casa

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 4min

Ter plantas dentro de casa não é apenas uma questão de decoração — é também uma forma natural de purificar o ar e criar um ambiente mais acolhedor. Descubra as 12 espécies ideais para transformar o seu lar num verdadeiro refúgio verde.

Na hora de decorar a casa, apostar em plantas é sempre uma excelente escolha. Além de darem vida aos espaços, ajudam a levar um pouco da natureza para dentro de portas.

Mais do que simples elementos decorativos, as plantas têm impacto na saúde e no bem-estar. De acordo com o site Piedmont, diversos estudos indicam que estas podem melhorar a sensação de bem-estar, estimular a saúde cognitiva e reduzir a fadiga mental.

Como são seres vivos, é fundamental cuidar das plantas com regularidade — uma prática que pode facilmente transformar-se num hobby relaxante, contribuindo para diminuir os níveis de stress. Além disso, tratar de plantas de interior parece proporcionar benefícios mentais semelhantes aos de passar tempo ao ar livre.

Durante muito tempo, acreditou-se que ter plantas no quarto poderia ser prejudicial à saúde, já que, fora do processo de fotossíntese, as plantas absorvem algum oxigénio. No entanto, apesar de isso acontecer, não há qualquer impacto significativo para o ser humano — tal como dormir com outra pessoa no mesmo quarto também não altera os níveis de oxigénio.

Apenas quem sofre de alergias deve ter atenção especial às espécies escolhidas. Da mesma forma, quem tem crianças pequenas ou animais de estimação deve confirmar se as plantas não são tóxicas.

Uma dica essencial sobre a rega, válida para quase todas as plantas: use vasos com furos, molhe bem a terra e deixe escorrer o excesso de água. Só deve voltar a regar quando a camada superior da terra estiver seca.

Veja na galeria acima as 12 plantas que recomendamos ter em casa e descubra como cuidar de cada uma delas.

