Tem plantas em casa? Veja o que nunca deve fazer

Estas 20 plantas de interior são muito resistentes e ideais para quem sabe pouco de jardinagem

As suas plantas estão sempre a morrer? O problema pode estar em pequenos erros do dia a dia. Conheça os cuidados essenciais para as manter saudáveis por mais tempo.

Com a chegada da primavera e o aumento das horas de luz, quem tem plantas de interior pode ter de ajustar alguns cuidados básicos para garantir que continuam saudáveis e a crescer. Especialistas em jardinagem alertam que esta altura do ano assinala o fim do “modo de repouso” em que muitas plantas entram durante o inverno, devido à menor luminosidade e ao ar mais seco no interior das casas.

Segundo o site Daily Mail, com o regresso do crescimento ativo, as plantas passam a necessitar de mais água, nutrientes e luz. Ainda assim, isso não significa aumentar automaticamente a rega. Pelo contrário, os especialistas aconselham a verificar sempre o solo antes de regar: a camada superior deve estar seca ao toque, evitando assim o excesso de água, um dos erros mais frequentes no cuidado de plantas de interior.

Outro aspeto importante é a fertilização. Nesta fase do ano, pode ser necessário voltar a utilizar adubo equilibrado para estimular novos rebentos e fortalecer as raízes. Também a limpeza das folhas é relevante, uma vez que o pó acumulado pode dificultar a absorção de luz, essencial para um crescimento saudável.

A localização das plantas dentro de casa deve igualmente ser reconsiderada. Com a mudança de estação, alguns espaços que funcionavam bem durante o inverno podem deixar de ser adequados, sobretudo zonas com pouca luz, próximas de radiadores ou com exposição direta e intensa ao sol através dos vidros.

Os especialistas alertam ainda para o excesso de rega e para o hábito de manter as plantas sempre no mesmo local, mesmo quando deixam de reunir as condições ideais de luz e temperatura.