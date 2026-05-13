Da sala ao quarto: estas são as 12 plantas perfeitas para ter em casa

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Ter plantas dentro de casa vai muito além da decoração. Além de trazerem mais vida e cor aos espaços, algumas espécies podem ajudar a criar um ambiente mais relaxante, acolhedor e até contribuir para o bem-estar no dia a dia. Conheça 12 plantas ideais para ter em casa e descubra os cuidados essenciais para mantê-las saudáveis.

Na decoração de interiores, as plantas continuam a ser uma das escolhas mais populares para dar mais vida aos espaços e trazer um toque de natureza para dentro de casa.

Além da componente estética, as plantas podem também ter efeitos positivos na saúde e no bem-estar. Segundo o site Piedmont, vários estudos apontam que estas ajudam a melhorar a sensação de bem-estar, estimulam a saúde cognitiva e contribuem para reduzir a fadiga mental.

Por serem seres vivos, exigem alguns cuidados regulares — algo que, para muitas pessoas, acaba por se transformar num hobby relaxante e benéfico para diminuir o stress. Cuidar de plantas de interior pode, inclusivamente, proporcionar benefícios mentais semelhantes aos de passar tempo ao ar livre.

Durante vários anos, existiu a ideia de que ter plantas no quarto poderia fazer mal à saúde, uma vez que, fora da fotossíntese, estas absorvem algum oxigénio. Ainda assim, esse consumo não representa qualquer impacto significativo para os seres humanos, tal como acontece quando duas pessoas dormem no mesmo quarto sem alteração relevante dos níveis de oxigénio.

Ainda assim, pessoas com alergias devem ter especial atenção às espécies escolhidas. O mesmo cuidado deve existir em casas com crianças pequenas ou animais de estimação, sendo importante confirmar previamente se as plantas podem ser tóxicas.

No que diz respeito à rega, há uma recomendação essencial válida para grande parte das plantas: optar por vasos com furos, regar bem a terra e deixar escorrer o excesso de água. A nova rega só deve acontecer quando a camada superior da terra estiver seca.

Na galeria acima, descubra 12 plantas ideais para ter em casa e saiba como cuidar de cada uma delas.