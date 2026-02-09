Reduza a humidade em casa sem produtos caros. Só precisa destas plantas

A humidade vai deixar de ser um problema: estas plantas são a solução natural que todos deviam conhecer.

Estamos a atravessar uma fase de chuvas intensas, e muitas habitações em Portugal já enfrentam problemas de humidade. O excesso de humidade provoca bolor e fungos em paredes, tetos e móveis, gerando cheiro a mofo, colocando a saúde em risco e causando danos na decoração.

Entre as várias formas de prevenir e combater este problema, a escolha das plantas certas para a sua casa pode ter um papel fundamental. Algumas espécies funcionam como verdadeiros desumidificadores naturais, ajudando a diminuir a humidade do ambiente de maneira prática e decorativa.

Percorra a galeria e descubra as plantas mais eficazes para manter a humidade sob controlo.