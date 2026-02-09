Reduza a humidade em casa sem produtos caros. Só precisa destas plantas

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00

A humidade vai deixar de ser um problema: estas plantas são a solução natural que todos deviam conhecer.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Estamos a atravessar uma fase de chuvas intensas, e muitas habitações em Portugal já enfrentam problemas de humidade. O excesso de humidade provoca bolor e fungos em paredes, tetos e móveis, gerando cheiro a mofo, colocando a saúde em risco e causando danos na decoração.

Entre as várias formas de prevenir e combater este problema, a escolha das plantas certas para a sua casa pode ter um papel fundamental. Algumas espécies funcionam como verdadeiros desumidificadores naturais, ajudando a diminuir a humidade do ambiente de maneira prática e decorativa.

Percorra a galeria e descubra as plantas mais eficazes para manter a humidade sob controlo.

Temas: Plantas Humidade

RELACIONADOS

Estas plantas nunca devem ser colocadas perto das laranjeiras ou limoeiros

As 12 plantas que todos deveríamos ter dentro de casa

Jardineiros garantem que durante anos ignorámos um valioso 'tesouro' para as plantas

"Não sei como vivi sem ele até agora": desumidificador está a salvar casas com problemas de humidade

Dicas

O erro que todos cometem com os talheres na máquina de lavar (e como evitar)

Hoje às 16:00

Conservantes que consome todos os dias podem estar ligados ao cancro e à diabetes tipo 2

Hoje às 15:00

Para cozinhar sem eletricidade: este fogão de campismo é dos mais vendidos da Amazon

Hoje às 13:08

Energia de reserva em formato compacto: uma powerbank solar para emergências

6 fev, 22:15

Esta estação de energia portátil garante apoio energético quando é mais preciso

6 fev, 17:42

Tem usado o desumidificador em casa? Descubra os locais onde não deve colocá-lo

6 fev, 16:00

É assim que os japoneses conseguem ter a casa sempre limpa (sem esforços gigantes aos fins-de-semana)

6 fev, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Durante entrevista, Cláudio Ramos levanta-se para abraçar Andrea Soares

Hoje às 11:30

Cristina Ferreira reage aos resultados eleitorais e menciona Cláudio Ramos: “Dos únicos sítios onde André Ventura ganhou foi no concelho deste rapaz”

Hoje às 10:15

Andrea Soares surpreende com revelação depois de sair da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:53

Andrea Soares aponta o justo vencedor da “1.ª Companhia”

Hoje às 11:36

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Hoje às 15:44

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Hoje às 14:35

A jantar com celebridades da TVI, quem diria que esta famosa portuguesa celebra 87 anos esta semana?

Hoje às 14:00

Após período de ausência, antiga apresentadora da TVI faz partilha que está a derreter o coração de todos

Hoje às 11:11

Fotos

Reduza a humidade em casa sem produtos caros. Só precisa destas plantas

Hoje às 17:00

O erro que todos cometem com os talheres na máquina de lavar (e como evitar)

Hoje às 16:00

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Hoje às 15:44

Conservantes que consome todos os dias podem estar ligados ao cancro e à diabetes tipo 2

Hoje às 15:00