Há um destino que faz lembrar as Caraíbas mesmo aqui ao lado e poucos o conhecem

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

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Águas cristalinas, areia dourada e uma paisagem que faz lembrar as Caraíbas. Embora pareça um destino tropical do outro lado do mundo, esta praia fica muito mais perto do que imagina e é um dos refúgios perfeitos para quem procura tranquilidade, natureza e mergulhos em águas transparentes.

Com a chegada do verão, são muitos os portugueses que começam a procurar destinos diferentes para aproveitar os dias de calor sem necessidade de apanhar um avião. Entre as opções, há uma praia na Galiza que tem vindo a conquistar cada vez mais visitantes graças às águas cristalinas e aos seus tons azul-turquesa, que fazem lembrar autênticos cenários paradisíacos.

Situada na região da Galiza, no noroeste de Espanha, a Playa de Castiñeiras localiza-se no concelho de Ribeira, junto ao Parque Natural das Dunas de Corrubedo. Rodeada pela natureza e afastada da agitação dos destinos mais procurados, é um verdadeiro refúgio para quem privilegia a tranquilidade e paisagens de cortar a respiração.

O grande destaque vai para as águas transparentes e os tons azul-turquesa, que contrastam com a areia clara e criam uma paisagem que muitos visitantes comparam às praias das Caraíbas. Nos dias de sol, a intensidade da cor da água torna-se ainda mais marcante, fazendo desta praia um dos segredos mais bem guardados da costa galega.

Além dos mergulhos, a área envolvente convida a fazer longos passeios junto ao mar e a descobrir a riqueza da natureza. A proximidade ao Parque Natural das Dunas de Corrubedo permite ainda explorar uma das mais belas áreas protegidas da Galiza.

Para quem parte do norte de Portugal, a Playa de Castiñeiras fica a cerca de duas horas do Porto. Já para quem sai de Lisboa, a viagem de carro demora entre 4h30 e 5 horas, consoante o trânsito e o percurso escolhido.

Com águas cristalinas, paisagens naturais e um ambiente mais tranquilo do que o de muitas praias portuguesas durante a época alta, esta praia galega pode ser a escapadinha ideal para quem pretende conhecer um destino diferente sem se afastar demasiado de casa.

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