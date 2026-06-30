Há um destino que faz lembrar as Caraíbas mesmo aqui ao lado e poucos o conhecem

  • Dois às 10

Águas cristalinas, areia dourada e uma paisagem que faz lembrar as Caraíbas. Embora pareça um destino tropical do outro lado do mundo, esta praia fica muito mais perto do que imagina e é um dos refúgios perfeitos para quem procura tranquilidade, natureza e mergulhos em águas transparentes.

Com a chegada do verão, são muitos os portugueses que começam a procurar destinos diferentes para aproveitar os dias de calor sem necessidade de apanhar um avião. Entre as opções, há uma praia na Galiza que tem vindo a conquistar cada vez mais visitantes graças às águas cristalinas e aos seus tons azul-turquesa, que fazem lembrar autênticos cenários paradisíacos.

Situada na região da Galiza, no noroeste de Espanha, a Playa de Castiñeiras localiza-se no concelho de Ribeira, junto ao Parque Natural das Dunas de Corrubedo. Rodeada pela natureza e afastada da agitação dos destinos mais procurados, é um verdadeiro refúgio para quem privilegia a tranquilidade e paisagens de cortar a respiração.

O grande destaque vai para as águas transparentes e os tons azul-turquesa, que contrastam com a areia clara e criam uma paisagem que muitos visitantes comparam às praias das Caraíbas. Nos dias de sol, a intensidade da cor da água torna-se ainda mais marcante, fazendo desta praia um dos segredos mais bem guardados da costa galega.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Além dos mergulhos, a área envolvente convida a fazer longos passeios junto ao mar e a descobrir a riqueza da natureza. A proximidade ao Parque Natural das Dunas de Corrubedo permite ainda explorar uma das mais belas áreas protegidas da Galiza.

Para quem parte do norte de Portugal, a Playa de Castiñeiras fica a cerca de duas horas do Porto. Já para quem sai de Lisboa, a viagem de carro demora entre 4h30 e 5 horas, consoante o trânsito e o percurso escolhido.

Com águas cristalinas, paisagens naturais e um ambiente mais tranquilo do que o de muitas praias portuguesas durante a época alta, esta praia galega pode ser a escapadinha ideal para quem pretende conhecer um destino diferente sem se afastar demasiado de casa.

Se pretenderes, também posso adaptar este texto para um estilo mais otimizado para SEO e Google Discover, mantendo exatamente a mesma informação.

Temas: Playa de Castiñeiras Ribeira Parque Natural das Dunas de Corrubedo Galiza Espanha
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Esta praia fluvial de águas mornas parece saída de outro país, mas fica a 1h30 de Lisboa

Esta praia fica em Portugal e tem uma das entradas mais surreais do mundo. Lá fora já não se fala de outra coisa

10 praias em Portugal com águas dignas das Caraíbas

Existe uma praia com água a quase 30 graus sem sair da Europa

Dicas

Milhares de condutores têm esta dúvida: é proibido conduzir sem t-shirt? Eis a resposta

Há 2h e 1min

Este tablet de 100€ traz teclado, rato e capa e é perfeito para estudar ou trabalhar

Hoje às 12:57

Pode conduzir de chinelos sem arriscar uma multa? Saiba o que diz o Código da Estrada

Ontem às 17:00

Este erro ao aplicar protetor solar pode comprometer a proteção da pele

Ontem às 16:00

Esta praia fluvial de águas mornas parece saída de outro país, mas fica a 1h30 de Lisboa

Ontem às 15:00

A pulseira de atividade mais vendida da Amazon custa 20€ e aguenta 18 dias sem carregar

26 jun, 16:45

Parece Bali, mas fica em Portugal. O refúgio tropical que promete conquistar todos este verão

26 jun, 08:33
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

Hoje às 11:34

Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

Hoje às 12:01

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 11:56

Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa

Hoje às 12:19

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

Hoje às 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Há 3h e 1min

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Fora do Estúdio

«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

Há 3h e 12min

Casa Real Portuguesa anuncia noivado. Filho mais novo de D. Duarte Pio vai casar e a noiva não é portuguesa

Hoje às 09:43

Portugueses pelo mundo. Cristina Ferreira dá de caras com jogador de futebol que atua em Portugal

Hoje às 09:28

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Ontem às 16:04

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Milhares de condutores têm esta dúvida: é proibido conduzir sem t-shirt? Eis a resposta

Há 2h e 1min

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Há 3h e 1min

Estes são os 14 lugares do Algarve que continuam na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal

Há 3h e 6min

«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

Há 3h e 12min