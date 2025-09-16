Este produto impede que o pó se agarre aos móveis

Cansado de passar horas a limpar o pó e ver os móveis ficarem sujos novamente? Este produto cria uma barreira que impede que o pó se agarre, deixando a sua casa mais limpa por mais tempo.

Móveis com pó podem ser uma verdadeira dor de cabeça. Limpamos hoje e, no dia seguinte, voltam a estar sujos. Por isso, quando nos deparámos com uma dica do site Radio Caracol, decidimos partilhar esta solução que promete manter os móveis de madeira impecáveis por mais tempo — e o melhor é que só precisa de um ingrediente que provavelmente já tem em casa.

A receita é simples e rápida de preparar. Basta misturar uma chávena de água, um quarto de chávena de vinagre branco e duas colheres de chá de azeite. Coloque a solução num borrifador e aplique diretamente nos móveis, sempre de cima para baixo, para evitar que o pó volte a assentar nas áreas já limpas. Este truque não só remove a sujidade como cria uma barreira que dificulta a acumulação de pó.

Manter o ar da casa limpo é igualmente importante. Abrir as janelas durante cerca de dez minutos, de preferência pela manhã, ajuda a renovar o ambiente sem alterar demasiado a temperatura interior. O ideal é fazê-lo divisão a divisão, fechando de seguida, para que o pó não volte a entrar. Este simples gesto pode reduzir a frequência das limpezas e contribuir para uma casa mais saudável.

Pequenas alterações na rotina fazem diferença. O aspirador é sempre preferível à vassoura, que apenas levanta partículas em vez de as eliminar. Menos objetos decorativos significam menos superfícies onde o pó se acumula. As alcatifas e tapetes devem ser aspirados regularmente e, se possível, evitados nos quartos das crianças, garantindo que o ambiente se mantém o mais limpo possível.