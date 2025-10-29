Doente e sem ligação à família, convidada surge na TVI em desespero: «Não tinha um cêntimo para vir aqui»

Aos 53 anos, Paula vive sozinha, doente e sem qualquer contacto com a filha. Sobrevive com pouco mais de 700 euros por mês e chegou a admitir que perdeu a vontade de viver. No «Dois às 10», emocionou todos com o seu testemunho de dor e resistência.

A história de Paula, contada no programa «Dois às 10», é um retrato duro da solidão e da pobreza em Portugal. Aos 53 anos, doente oncológica e com 67% de incapacidade, vive sozinha e sem qualquer apoio da filha. «Não me lembro da última vez que passei um Natal com alguém. Estou sempre sozinha», desabafou.

Nos últimos anos, Paula enfrentou cancro do útero e da mama, diabetes, anemia e uma depressão severa. Apesar de todas as dificuldades, continuou a trabalhar enquanto pôde — «usava peruca e máscara e ia trabalhar» —, mas hoje sobrevive com 711 euros por mês, dos quais 328 euros são destinados à renda.

A convidada contou que chegou a ficar sem medicação por falta de dinheiro e que passou dias sem comer em condições: «Não tinha um cêntimo para vir aqui», contou, revelando que pediu dinheiro à neta.

Sem ligação à filha e após ter perdido o apoio à renda durante meses, Paula apenas conseguiu retomar alguma estabilidade com a ajuda de uma associação solidária, que lhe devolveu o sorriso e a vontade de lutar.