Encontrámos Ana a pedir nas ruas do Porto com marcas visíveis no corpo. Na televisão, impressionou com a história que carrega

  • Dois às 10
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A vida de Ana Ferreira tem sido marcada por sucessivas tragédias. Com apenas um ano de idade, sofreu graves queimaduras num acidente com uma vela que lhe deixou marcas permanentes no rosto e nas mãos. Anos mais tarde, quando acreditava ter encontrado a felicidade, viveu um novo pesadelo.

A história foi partilhada no programa Dois às 10, da TVI, onde Ana contou o percurso difícil que enfrentou desde a infância até aos dias de hoje. Depois do acidente que sofreu ainda bebé, passou vários anos entre hospitais e tratamentos para recuperar das queimaduras. Durante a infância e adolescência enfrentou inúmeras dificuldades e foi também alvo de bullying devido às marcas físicas que ficaram para sempre.

Já adulta, conheceu Paulo, por quem se apaixonou. Quando descobriram que iam ser pais, decidiram viver juntos, mas a felicidade durou pouco. Grávida de três meses, Ana assistiu ao assassinato do companheiro dentro da própria casa. Segundo recordou, o senhorio entrou armado na habitação devido a uma renda em atraso no valor de 180 euros.

Paulo foi baleado e esfaqueado, acabando por morrer no local. Ana foi igualmente atingida por um disparo e esfaqueada, mas conseguiu sobreviver.

Apesar da tragédia, a filha que Ana esperava nasceu saudável. Mais tarde, refez a vida, voltou a ser mãe de mais dois filhos e tentou reconstruir o seu futuro. Contudo, após uma nova separação, viu-se sozinha a cuidar das três crianças. Sem conseguir arranjar emprego, diz acreditar que o seu aspeto físico continua a ser um obstáculo.

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Há cerca de um ano e meio, desloca-se regularmente de Aveiro até à Rua de Santa Catarina, no Porto, onde pede ajuda para conseguir alimentar os filhos. "Não tenho de me sentir envergonhada por pedir porque não estou a roubar", afirmou.

Apesar das dificuldades, Ana garante que nunca desistirá de lutar pela família e acredita que todos os sacrifícios fazem sentido quando o objetivo é proporcionar uma vida mais digna aos filhos.

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Temas: Pobreza Porto Dois às 10
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