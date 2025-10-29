Antes de entrar em direto, convidada descobre que a luz de casa vai ser cortada: «Ou vou comer ou pagar»

Momentos antes de entrar no estúdio, Paula soube que a eletricidade da sua casa ia ser cortada. Sem dinheiro, sem apoio familiar e doente, a convidada do «Dois às 10» emocionou o país ao revelar que já não sabia como sobreviver.

Poucos minutos antes de entrar em direto no programa «Dois às 10», Paula recebeu uma notícia que a deixou sem chão: o aviso de corte de luz da sua casa. Sem dinheiro para pagar as contas e sem qualquer apoio familiar, a convidada confessou que vive dias de desespero.

Com 53 anos, Paula vive sozinha, doente e sem qualquer rede de suporte. «Não tinha um cêntimo para vir aqui. Vivo com 711 euros por mês, mas 328 vão logo para a renda da casa», contou, emocionada.

Entre lágrimas, partilhou ainda o impacto das doenças que marcaram a sua vida. Lutou contra dois cancros — um no útero e outro na mama —, sofre de diabetes e depressão profunda, e enfrenta anemia por não conseguir alimentar-se corretamente. «Há dias em que só como arroz e massa», confessou.

A história de Paula comoveu o público e a equipa do programa. Ao longo da conversa, foi visível a força de uma mulher que, mesmo sem nada, ainda tenta resistir. «Já tentei pôr fim à vida. Sinto que não faço falta a ninguém», desabafou.

Apesar de tudo, a esperança voltou a surgir graças à ajuda de uma associação solidária de Vila do Conde, que tem garantido alimentos e medicação. Paula, contudo, teme o futuro e continua a lutar todos os dias para sobreviver com dignidade.