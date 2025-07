Trisal português aumenta a família: Eliana, Catarina e Décio já tiveram três bebés juntos

A história foi dada a conhecer no programa «Goucha». O trisal português continua mais apaixonado do que nunca.

A história de amor de Décio, Eliana e Catarina voltou a emocionar os portugueses — e agora há novidades felizes a acrescentar ao enredo de uma relação que desafiou preconceitos e tabus.

O trio, que partilha uma vida em conjunto e uma história de poliamor que tem inspirado muitos, está a viver uma fase particularmente doce. Eliana foi mãe de gémeos, que já completaram dois anos, e Catarina teve recentemente um bebé, aumentando assim a família que começou por ser vista como pouco convencional… mas que hoje transborda amor.

Recorde-se que Décio e Eliana casaram em 2003 e tiveram um filho. Anos depois, Eliana começou a questionar a sua orientação sexual e percebeu que poderia ser bissexual. O destino acabou por juntar os dois a Catarina Rodrigues, que rapidamente se apaixonou pelo casal. Nasceu assim uma relação a três, marcada pela aceitação mútua, respeito e entrega.

O trio contou a Manuel Luís Goucha que vive numa aldeia, onde nem sempre foi fácil lidar com os olhares e julgamentos:

Apesar das críticas, inclusive dentro da própria família, os três mantêm-se unidos, mostrando que o amor pode ter muitas formas — e que todas merecem ser respeitadas. Agora, com a chegada dos novos filhos, a família cresce… e com ela, cresce também a esperança de um futuro onde relações como esta deixem de ser vistas com estranheza e passem a ser celebradas com naturalidade.