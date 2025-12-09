Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Descobrimos um segredo que transforma o tradicional Polvo à Lagareiro com batatas a murro. Experimentámos e a receita nunca mais foi a mesma: um detalhe simples, mas que eleva o prato a outro nível. Prepare-se para descobrir o truque que vai surpreender todos à mesa.

sabores que nos acompanham ao longo da vida, e o Polvo à Lagareiro é, sem dúvida, um deles. Uma das receitas mais tradicionais de Portugal, ganha ainda mais relevo na época natalícia, especialmente nas regiões onde o polvo é a estrela da consoada. Macio, suculento, regado com bastante azeite, cheio de alho e acompanhado pelas irresistíveis batatas a murro… trata-se de uma combinação que aquece tanto a mesa como as memórias.

Na versão partilhada pela Mercadona, existe um toque final que faz toda a diferença, elevando o prato clássico a um verdadeiro momento de conforto. Um truque simples, mas que transforma a receita.

Percorra a galeria para descobrir, passo a passo, como confeccionar este Polvo à Lagareiro ou, se preferir, veja tudo no vídeo abaixo. É uma preparação simples, deliciosa e perfeita para qualquer mesa especial.

Temas: Polvo à Lagareiro

