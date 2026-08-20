Dizem que aqui se vê o melhor pôr do sol de Portugal. Sabe onde é?

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Quando o sol começa a desaparecer no horizonte, este lugar transforma-se num verdadeiro espetáculo. E há quem diga que é o melhor pôr do sol de Portugal.

A Praia do Carvoeiro, no coração do Algarve, é um daqueles lugares que parecem ter sido criados para impressionar. As falésias douradas, as casas brancas que se erguem pelas encostas e o mar azul profundo, que se prolonga até ao horizonte, formam uma paisagem simplesmente inesquecível.

Outrora um pequeno vilarejo de pescadores, é hoje um dos destinos turísticos mais encantadores do sul de Portugal. Numa publicação da conta de Instagram @lisbon.travel, o local é descrito como “um destino turístico popular situado na pequena vila de Carvoeiro, que ao longo dos anos se transformou numa movimentada cidade-resort”. A praia, por si só, merece a visita, mas é nos arredores que se encontra uma das joias mais surpreendentes da região: o Algar Seco — um conjunto de formações rochosas esculpidas pela natureza ao longo de séculos.

Entre as formações naturais destaca-se “A Boneca”, uma rocha em forma de cúpula com duas aberturas que funcionam como janelas voltadas para o mar. É um lugar tão singular que os seguidores da mesma conta deixaram comentários entusiasmados, como: “Lugar sensacional!”, “Chamam-lhe 'a boneca' em Carvoeiro!”, e “Um local incrível!”.

E é precisamente ali, entre as rochas do Algar Seco e o horizonte aberto, que acontece o verdadeiro espetáculo: o pôr do sol. A luz dourada reflete-se nas falésias, aquece o céu e cobre o mar de tons que passam pelo laranja até ao rosa profundo. Seja a partir da areia, das falésias ou do interior da Boneca, ver o sol desaparecer naquele cenário é uma experiência difícil de esquecer.

Se ainda não visitou este lugar, talvez esteja na altura de colocar a Praia do Carvoeiro no topo da sua lista. E, se já lá esteve, provavelmente sabe exatamente do que estamos a falar.