Não era vista há dois anos. Quando a porta de casa se abriu, a descoberta deixou todos em choque

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 21min

Quem deu o alerta foi a médica de família, depois de a idosa não comparecer às consultas há dois anos.

O presidente da Câmara do Porto afirmou hoje ser necessário repensar “o modelo” de acompanhamento de idosos isolados e anunciou a criação de um “projeto piloto”, após ter sido encontrada uma idosa morta há dois anos num bairro.

“Nós temos é de perceber que, independentemente de termos feito tudo bem dentro do sistema que temos vigente e das regras terem sido todas seguidas, isso não foi suficiente. E, portanto, temos de repensar provavelmente todo este modelo, para que o acompanhamento de idosos vá um bocadinho mais longe do que aquilo que existe hoje em dia”, considerou hoje Pedro Duarte, à margem de uma visita ao Gabinete do Munícipe.

O autarca falava a propósito da notícia avançada pelo Jornal de Notícias, ao final do noite de quinta-feira, de que o esqueleto de uma idosa que vivia isolada no Bairro de S. Roque da Lameira, e que já teria morrido há dois anos, foi encontrado após a PSP ter recebido um alerta da médica de família, indicando que esta não ia às consultas no Centro de Saúde de Campanhã há dois anos.

De acordo com o jornal, a empresa municipal Domus Social perguntou pelo paradeiro da inquilina aos vizinhos – que não a viam desde o Natal de 2023 – e foi afixando na porta do apartamento vários avisos de despejo por falta de pagamento de renda.

Apesar de se tratar de um caso “excecional”, em que a munícipe se auto isolou dos seus vizinhos, Pedro Duarte reconhece que há um problema de “isolamento de idosos” na cidade.

O município já tem um programa para envolver os inquilinos nos processos de gestão dos espaços comuns dos prédios municipais, o “ConDomus”, e outro para acompanhar idosos em risco de isolamento no parque habitacional, o “Porto Importa-se”, mas o novo executivo quer criar mais um.

“Eu espero que este caso seja um despertador para todos nós. Para a câmara municipal vai ser. Nós temos já decidido, mas agora vamos fazê-lo de forma muito mais intensa e convicta (…). Vamos lançar um projeto-piloto de acompanhamento de cidadãos, principalmente idosos, em situação de isolamento, para que possa haver um acompanhamento mais concreto, mais diário (…) para que este tipo de situações não volte a acontecer”, anunciou o autarca, ao lado da vereadora que acumula os pelouros da Habitação e da Coesão Social, Gabriela Queiroz.

