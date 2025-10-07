Portugal realiza descoberta que está a impressionar o mundo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30
Monte Mozinho
Monte Mozinho

Foto: CM de Penafiel

Uma descoberta em Portugal está a captar da imprensa estrangeira.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Portugal volta a surpreender a imprensa internacional. Desta vez, o jornal espanhol Viajar descreveu o Monte Mozinho, em Penafiel, como «um tesouro escondido» e «a Cidade Morta de Portugal» que está a fascinar o mundo.

Localizado no topo de uma colina, a cerca de 400 metros de altitude, este povoado fortificado ocupa mais de 20 hectares, «o equivalente a 25 campos de futebol», e mistura tradições urbanísticas castrejas e romanas. «Por um lado, as casas-pátio circulares da tradição galaico-prerromana, por outro, construções quadradas e retangulares próprias do império romano», destaca o artigo espanhol.

Apesar de ter sido redescoberto em 1943, o Monte Mozinho continua a ser um mistério para muitos visitantes, até porque, como sublinha a publicação, «segue a ser um completo desconhecido para a maioria dos turistas, mesmo estando a apenas meia hora do Porto».

Os arqueólogos acreditam que o local terá sido habitado desde o século I, no tempo do imperador Augusto, até depois do século V. O sistema defensivo incluía dois recintos amuralhados e duas torres imponentes na entrada, onde foram descobertas estátuas únicas de guerreiros galaicos, hoje em exposição no Museu Municipal de Penafiel.

Descrito como «um dos assentamentos mais importantes da Península Ibérica», o Monte Mozinho, ou a Cidade Morta de Penafiel, faz parte da Rota dos Castros e Verracos da fronteira luso-espanhola e tem ainda um Centro de Interpretação aberto ao público, onde é possível compreender melhor «a vida quotidiana, as atividades defensivas e a evolução histórica do castro».

 

Temas: Portugal

RELACIONADOS

Esqueça a Disneyland, avisam os americanos. Afinal, o lugar mais feliz do mundo está em Portugal

É em Portugal: sem querer, encontrámos esta praia com um espelho de água límpida

Piscinas de água quente em Portugal conquistam destaque internacional

Portugal tem praias que surpreendem para além do mar. Este refúgio é exemplo disso

Dicas

Elimine este alimento e veja a sua barriga mudar, garante Cristina Ferreira

Há 3h e 28min

Só isto é suficiente para remover o calcário da sanita, afirma especialista

Há 3h e 58min

Lavar ou não o frango antes de cozinhar: engenheira alimentar explica o que é mais seguro

Hoje às 16:18

Estas 8 peças de roupa podem fazê-la parecer dez anos mais velha, dizem especialistas

Hoje às 16:00

Costuma comer as cabeças do camarão? Engenheira alimentar alerta para risco pouco conhecido

Hoje às 15:55

Praticamente ninguém faz isto antes de puxar o autoclismo, embora devesse

Hoje às 15:00

Não junte estas frutas na fruteira ou então está a desperdiçar dinheiro

Hoje às 11:09
MAIS

Mais Vistos

Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»

Ontem às 12:21

Em direto, Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio na cama: «Isto é um beijo?»

Hoje às 12:59

Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

Ontem às 10:30

Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»

Ontem às 10:03

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

TikToker de 23 anos morre em plena transmissão ao vivo. Caiu de uma altitude de 900 metros

Hoje às 15:30

Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»

Hoje às 09:15

Antiga apresentadora da TVI volta às origens e mostra-se a vender na feira com o namorado: «Só me sentei para comer»

Hoje às 08:54

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Ontem às 17:00

Fotos

Elimine este alimento e veja a sua barriga mudar, garante Cristina Ferreira

Há 3h e 28min

Só isto é suficiente para remover o calcário da sanita, afirma especialista

Há 3h e 58min

Lavar ou não o frango antes de cozinhar: engenheira alimentar explica o que é mais seguro

Hoje às 16:18

Estas 8 peças de roupa podem fazê-la parecer dez anos mais velha, dizem especialistas

Hoje às 16:00