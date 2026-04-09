5 destinos em Portugal estão roubar o protagonismo a paraísos internacionais (e ninguém estava à espera)

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 48min

Não são os destinos mais famosos, mas estão a dar que falar além-fronteiras.

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Portugal continua a acumular elogios além-fronteiras, mas desta vez não são Lisboa nem o Porto que estão no centro das atenções. A imprensa internacional Travel Off Path colocou em destaque cinco destinos menos conhecidos do país.

“Se procura um Portugal autêntico, mais calmo e genuinamente local, talvez seja melhor deixar de lado os destinos mais óbvios”, escreve a revista. Ainda que seja um território de dimensão reduzida, a publicação realça a diversidade nacional: “Portugal pode ser pequeno, mas está repleto de maravilhas naturais e construídas que facilmente escapam a quem fica apenas pelos locais mais turísticos".

Percorra a galeria acima para descobrir quais foram as regiões destacadas.

Temas: Portugal
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