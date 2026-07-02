Portugal defronta a Croácia um ano após a morte de Diogo Jota. Mas há outra coincidência

  • Dois às 10

Portugal defronta a Croácia exatamente um ano após a morte de Diogo Jota. Mas essa não é a única coincidência em torno do encontro.

O encontro entre Portugal e a Croácia, relativo aos 16 avos de final do Mundial 2026, terá um significado especial para a seleção nacional. A partida disputa-se exatamente um ano após a morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, tornando esta eliminatória particularmente simbólica para Portugal.

Portugal entra em campo na madrugada de sexta-feira, 3 de julho, às 00h00 (hora de Portugal continental), para lutar por um lugar nos oitavos de final do Mundial 2026. Para além da importância desportiva, o jogo coincide com uma data marcante para o futebol português, já que se realiza precisamente no dia em que se assinala um ano da morte de Diogo Jota e de André Silva.

Há ainda outro detalhe que liga Diogo Jota à Croácia. O último golo do avançado ao serviço da seleção portuguesa foi apontado precisamente frente aos croatas, num jogo de preparação para o Euro 2024, disputado no Estádio Nacional, no Jamor. Nessa partida, Portugal perdeu por 2-1 e Diogo Jota marcou o único golo da equipa das quinas.

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O simbolismo deste encontro é reforçado por outro pormenor: Portugal volta a utilizar o equipamento alternativo, o mesmo modelo envergado nesse jogo diante da Croácia, em 2024.

A memória de Diogo Jota continua também presente neste Mundial 2026 através de uma pulseira solidária usada pela Seleção Nacional, cujas receitas revertem a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Inspirada nas cores da bandeira portuguesa, a pulseira inclui os nomes dos 27 jogadores convocados e também o de Diogo Jota, tornando esta homenagem ainda mais especial para os adeptos e para o futebol português.

Temas: Portugal Croácia Diogo Jota Mundial 2026
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