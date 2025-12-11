Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

Todos já vimos aquele poste com três cores à porta das barbearias, mas poucas pessoas sabem o verdadeiro motivo por trás dele. Hoje, vamos revelar o segredo que estava escondido à vista de todos.

O icónico poste vermelho, branco e azul à entrada das barbearias tornou-se hoje um símbolo universal que identifica a profissão de barbeiro. Contudo, a sua origem vai muito além de uma função meramente decorativa. Mas afinal, o que significa este poste? Presente em inúmeras barbearias modernas, carrega uma história curiosa — e até um pouco arrepiante — que remonta à Idade Média, quando os barbeiros desempenhavam funções bastante diferentes das atuais.

Na Idade Média, os barbeiros eram profissionais multifacetados. Para além de cortar cabelo e fazer a barba, realizavam também tarefas de cirurgiões, dentistas e curandeiros. Efetuavam pequenas cirurgias, tratavam ferimentos, arrancavam dentes e até praticavam sangrias — um procedimento médico que consistia em retirar sangue aos doentes, acreditando-se que ajudaria a curar doenças e infeções — como se pode consultar no site da Associação Nacional de Barbeiros, nos Estados Unidos.

É precisamente desta prática de sangria que surge o famoso símbolo da barbearia. As faixas vermelhas do poste representam o sangue, as brancas simbolizam as ligaduras utilizadas durante os procedimentos, e o próprio mastro recorda o bastão que os pacientes seguravam enquanto o sangue era drenado. Com o tempo, o azul foi acrescentado, especialmente nos Estados Unidos, para refletir as cores da bandeira nacional e conferir um aspeto mais moderno ao símbolo.

A partir do século XVI, a profissão começou a transformar-se. Em Inglaterra, por exemplo, os barbeiros foram proibidos de realizar cirurgias a partir de 1540, embora continuassem autorizados a extrair dentes. Este foi o início da distinção entre o ofício médico e o de barbeiro, que evoluiu até se tornar na profissão que conhecemos hoje — centrada exclusivamente no cuidado pessoal, estética e bem-estar.

Atualmente, o poste de barbeiro funciona como um tributo à longa história desta profissão, lembrando as origens peculiares de um ofício que passou da medicina rudimentar à arte do estilo e da confiança pessoal. A National Barbers Association sublinha ainda a importância de conhecer e respeitar essa herança, que reflete a evolução não só dos barbeiros, mas também da forma como a sociedade entende saúde, cuidado e imagem pessoal.