Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 53min
Poste
Poste

Todos já vimos aquele poste com três cores à porta das barbearias, mas poucas pessoas sabem o verdadeiro motivo por trás dele. Hoje, vamos revelar o segredo que estava escondido à vista de todos.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O icónico poste vermelho, branco e azul à entrada das barbearias tornou-se hoje um símbolo universal que identifica a profissão de barbeiro. Contudo, a sua origem vai muito além de uma função meramente decorativa. Mas afinal, o que significa este poste? Presente em inúmeras barbearias modernas, carrega uma história curiosa — e até um pouco arrepiante — que remonta à Idade Média, quando os barbeiros desempenhavam funções bastante diferentes das atuais.

Na Idade Média, os barbeiros eram profissionais multifacetados. Para além de cortar cabelo e fazer a barba, realizavam também tarefas de cirurgiões, dentistas e curandeiros. Efetuavam pequenas cirurgias, tratavam ferimentos, arrancavam dentes e até praticavam sangrias — um procedimento médico que consistia em retirar sangue aos doentes, acreditando-se que ajudaria a curar doenças e infeções — como se pode consultar no site da Associação Nacional de Barbeiros, nos Estados Unidos.

É precisamente desta prática de sangria que surge o famoso símbolo da barbearia. As faixas vermelhas do poste representam o sangue, as brancas simbolizam as ligaduras utilizadas durante os procedimentos, e o próprio mastro recorda o bastão que os pacientes seguravam enquanto o sangue era drenado. Com o tempo, o azul foi acrescentado, especialmente nos Estados Unidos, para refletir as cores da bandeira nacional e conferir um aspeto mais moderno ao símbolo.

A partir do século XVI, a profissão começou a transformar-se. Em Inglaterra, por exemplo, os barbeiros foram proibidos de realizar cirurgias a partir de 1540, embora continuassem autorizados a extrair dentes. Este foi o início da distinção entre o ofício médico e o de barbeiro, que evoluiu até se tornar na profissão que conhecemos hoje — centrada exclusivamente no cuidado pessoal, estética e bem-estar.

Atualmente, o poste de barbeiro funciona como um tributo à longa história desta profissão, lembrando as origens peculiares de um ofício que passou da medicina rudimentar à arte do estilo e da confiança pessoal. A National Barbers Association sublinha ainda a importância de conhecer e respeitar essa herança, que reflete a evolução não só dos barbeiros, mas também da forma como a sociedade entende saúde, cuidado e imagem pessoal.

Temas: Poste Barbearia

RELACIONADOS

Diga adeus à queda de cabelo com estes cinco alimentos

Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

Como remover a oleosidade do cabelo em poucos minutos sem recorrer a champô seco

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Dicas

Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

Há 3h e 23min

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Há 3h e 53min

Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

Hoje às 15:30

Pare já de utilizar tábuas de madeira ou plástico. Só este material é seguro

Hoje às 15:00

É assim que pode eliminar o bolor das juntas de silicone da banheira

Hoje às 14:30

Vai receber a família no Natal? Este serviço lindo chega em dois dias e está a um preço incrível

Hoje às 12:21

Este aparelho aspira (literalmente) cães e gatos. E quem testou diz que é melhor que o Dyson

Hoje às 11:03
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Ontem às 12:18

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Ontem às 10:46

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Ontem às 09:55

Bruno recorda o dia em que o irmão foi assassinado: «A caminho, estava a ver o corpo do meu irmão na televisão»

Ontem às 11:50

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Ontem às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Ontem às 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Fora do Estúdio

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Hoje às 14:35

Depois das cerimónias fúnebres, mãe de Noori procura os motivos que levaram à morte da filha: «Uma verdade que não tenho»

Hoje às 13:53

Liliana Filipa toma atitude 'radical' em relação a Daniel Gregório

Hoje às 11:07

Após o Especial onde foi revelado o segredo de Pedro Jorge, Cristina Ferreira ainda deixou uma mensagem

Hoje às 09:29

Fotos

Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

Há 2h e 53min

Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

Há 3h e 23min

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Há 3h e 53min

Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

Hoje às 15:30