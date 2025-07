Pote falta ao funeral de Diogo Jota e André Silva e motivo já foi revelado

Pedro Gonçalves, mais conhecido como Pote, faltou ao funeral de Diogo Jota e do irmão, André Silva, que teve lugar no passado sábado, em Gondomar. O motivo da sua ausência já foi revelado.

Diogo Jota faleceu na passada quinta-feira, 3 de julho, na sequência de um trágico acidente de viação ocorrido em Zamora, Espanha, no qual também perdeu a vida o seu irmão, André Silva. O despiste foi provocado pelo rebentamento de um pneu e o automóvel — um Lamborghini alugado pelos dois futebolistas — acabou por incendiar-se.

O funeral teve lugar no sábado seguinte, 5 de julho, em Gondomar, reunindo familiares, amigos próximos e algumas figuras públicas. A ausência de Cristiano Ronaldo, que tem gerado bastante discussão nas redes sociais, foi notada, assim como a de Pedro Gonçalves, conhecido como Pote, que não esteve presente na cerimónia fúnebre.

A ausência do jogador do Sporting deveu-se, no entanto, a um motivo justificado: o seu casamento com a companheira, Bruna Rafaela, estava agendado para o mesmo dia, no hotel Vila Foz, no Porto.

Apesar de a cerimónia ter decorrido de forma discreta, isso não impediu os convidados de partilharem fotografias e vídeos nas redes sociais.

Importa referir ainda que Pote esteve presente no velório de Diogo Jota, realizado na véspera do funeral, a 4 de julho, também em Gondomar. O jogador deixou ainda uma mensagem de condolências ao amigo e colega da Seleção Nacional: «As mais sentidas condolências à família», escreveu.