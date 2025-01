Com estas dicas vai poupar muito dinheiro em 2025

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Quer poupar dinheiro em 2025? Estas dicas vão fazer toda a diferença nas suas finanças!

Com a chegada de 2025, é o momento perfeito para definir metas financeiras e começar a poupar. O Doutor Finanças partilhou várias dicas simples que podem ajudá-lo a aumentar a poupança este ano.

Crie um orçamento familiar e mantenha-o atualizado

Elabore um orçamento familiar com todos os rendimentos e gastos e reveja os seus encargos não essenciais. Pequenos cortes, como reduzir refeições fora de casa e diminuir momentos de lazer, podem resultar numa poupança anual significativa.

Planeie as suas refeições

Com o aumento dos preços no supermercado, o planeamento das refeições é essencial. Ao evitar desperdícios e optar por produtos sazonais, pode reduzir as suas despesas em alimentação e poupar muito dinheiro.

Pesquise as melhores tarifas de eletricidade e gás

Verifique as suas necessidades e analise as melhores ofertas de eletricidade e gás. Uma boa análise pode gerar poupanças consideráveis.

Avalie as suas necessidades em telecomunicações

O mercado das telecomunicações oferece várias opções, com pacotes mais baratos nas operadoras low-cost. Compare as ofertas e escolha o pacote que melhor se adapta às suas necessidades.

Não espere pela descida das taxas de juro para renegociar o crédito habitação

Se as condições atuais do seu crédito habitação não são favoráveis, transfira-o para um banco que ofereça melhores condições. Uma boa negociação pode resultar numa poupança mensal significativa.

Amortize créditos com taxas de juro altas

Liquidar antecipadamente créditos pessoais com taxas de juro elevadas pode reduzir o montante das prestações e os juros totais. Mesmo uma amortização parcial pode gerar uma poupança importante.

Considere a consolidação de créditos

Se tem vários créditos, consolidá-los pode resultar numa redução significativa das suas prestações mensais. Esta estratégia pode ajudá-lo a poupar até 60% nos encargos mensais.

Reveja a sua carteira de seguros

Reveja as apólices que possui e procure alternativas mais vantajosas. Fazer simulações e comparar ofertas pode permitir-lhe poupar centenas de euros anualmente, especialmente nos seguros associados ao crédito habitação.

