Quanto devo poupar do meu salário? 3 estratégias para juntar mais dinheiro

Poupar no salário pode parecer difícil, mas com as estratégias certas é possível juntar dinheiro de forma eficaz. Descubra 3 dicas essenciais para maximizar as suas poupanças e melhorar a gestão do seu dinheiro.

Ter uma almofada financeira é essencial para garantir uma vida mais tranquila, assegurando o seu futuro, dando resposta a despesas inesperadas e, ainda, permitindo a realização de sonhos. Para alcançar esse objetivo, é fundamental que se organize de forma a poupar todos os meses, mesmo que o montante não seja elevado. Mas, como determinar quanto deve poupar de cada salário?

Se pensa que não consegue poupar porque, ao final do mês, quase não lhe sobra dinheiro, saiba que o segredo está em adotar uma abordagem inversa. A principal regra da poupança é pagar-se a si mesmo em primeiro lugar. O que isto significa? Que, assim que receber o seu salário, deve logo separar uma parte para a poupança, antes de considerar os seus gastos. A dúvida é: quanto deve colocar de parte?

A regra dos 50-30-20: um modelo eficaz para organizar as finanças

Uma das sugestões mais conhecidas é a regra dos 50-30-20, que propõe uma divisão do rendimento líquido da seguinte forma:

50% para as despesas essenciais (habitação, alimentação, transportes, entre outros);

30% para os gastos discricionários (lazer, entretenimento, compras não essenciais);

20% para poupança e investimento.

Ao definir a sua poupança mensal, deve ter em conta o seu rendimento e as despesas fixas. Se conseguir colocar 20% do seu salário de lado, ótimo! Contudo, se essa percentagem tornar as suas finanças pessoais apertadas, ajuste-a de acordo com a sua realidade. O importante é poupar algum valor, seja 10%, 5% ou até 1% do seu salário.

Por outro lado, se tiver mais folga orçamental, poderá aumentar a percentagem a ser alocada à poupança. Aproveite também os meses em que recebe subsídios de férias ou de Natal para reforçar as suas poupanças.

Dicas práticas para maximizar as suas poupanças

1. Saiba exatamente para onde vai o seu dinheiro

Antes de mais nada, é essencial ter clareza sobre as suas despesas. Só assim conseguirá entender qual é a sua margem para poupar. Estruturar um orçamento é o primeiro passo. Pode recorrer a aplicações móveis ou, de forma mais simples, elaborar uma lista manual das suas receitas e despesas. Com um orçamento claro, conseguirá identificar quanto pode efetivamente poupar logo no início de cada mês.

2. Ponha o dinheiro na poupança logo no início do mês

Um dos maiores desafios quando se trata de poupança é evitar a tentação de gastar. Para isso, coloque o montante que pretende poupar na poupança logo assim que recebe o seu salário. Ao fazer isso, «esquece» esse dinheiro, tornando-se mais fácil resistir a gastos desnecessários ao longo do mês. Esta estratégia evita que chegue ao final do mês com a sensação de que não tem nada para poupar.

3. Automatize a poupança

Se quiser simplificar ainda mais o processo de poupança, pode automatizá-lo. Agende transferências automáticas para a sua conta de poupança logo no início do mês. Ao fazer isso, garante que está a cumprir com o seu compromisso de poupar, sem sequer precisar de pensar nisso.

Este artigo baseia-se nas orientações do Doutor Finanças, uma referência no que diz respeito a finanças pessoais, e visa ajudar a alcançar um futuro financeiro mais estável e seguro.

Lembre-se: o importante é começar. Mesmo que o valor inicial seja pequeno, poupar todos os meses vai permitir-lhe criar uma almofada financeira sólida ao longo do tempo.

Espreite, em baixo, outras dicas para poupar: