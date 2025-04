Este casal partilha o segredo para juntar milhares de euros até ao fim de 2025

Saiba como juntar quase cinco mil euros em 2025 sem sacrífico.

Juntar perto de 5000 euros em casal ao longo do ano pode parecer um desafio, mas, com este plano de poupança, é possível atingir esse objetivo, sem esforço. Jana Couto, especialista em finanças pessoais e investimento, partilhou no seu projeto digital As Finanças da Jana uma estratégia para quem deseja alcançar este valor sem grandes sacrifícios.

O plano sugerido pela autora do livro «Como Ter Mais Dinheiro» começa com um depósito inicial modesto em janeiro e segue com um aumento gradual no valor depositado por cada membro do casal a cada mês. Embora já estejamos em abril, ainda há tempo para começar a poupar e alcançar quase 5 mil euros até o final do ano. Veja como o plano funciona, tendo como exemplo o casal fictício Joana e João:

Abril:

Cada um deposita 150 euros.

Total poupado: 300 euros.

Maio:

Cada um deposita 175 euros.

Total poupado: 350 euros.

Junho:

Cada um deposita 200 euros.

Total poupado: 400 euros.

Julho:

Cada um deposita 225 euros.

Total poupado: 450 euros.

Agosto:

Cada um deposita 250 euros.

Total poupado: 500 euros.

Setembro:

Cada um deposita 275 euros.

Total poupado: 550 euros.

Outubro:

Cada um deposita 300 euros.

Total poupado: 600 euros.

Novembro:

Cada um deposita 325 euros.

Total poupado: 650 euros.

Dezembro:

Cada um deposita 350 euros.

Total poupado: 700 euros.

Somando os depósitos de cada mês, o total acumulado pela Joana e o João ao longo do ano é €4 500.

Este plano de poupança em casal, partilhado por Jana Couto, traz uma série de benefícios para quem quer juntar perto de 5 mil euros ainda em 2025. O aumento gradual dos depósitos ao longo do ano torna o processo sustentável.

Além disso, uma das grandes vantagens deste plano é a sua flexibilidade: embora a especialista sugira valores específicos para cada mês, cada casal pode ajustar os montantes conforme as suas capacidades financeiras. Se, por exemplo, em algum mês, não conseguir juntar a quantia expectável, pode ajustar, nesse mês, o valor do depósito às suas possibilidades e, num outro mês, compensar com o valor em falta. O mais importante é não comprometer o objetivo final.