Esta é a dica de finanças pessoais que Cristina Ferreira considera a "mais incrível"

Segundo um jovem dedicado a dicas de poupança, só se pode mudar o que se mede, e esse é o primeiro passo para começar a poupar.

Gabriel Ferreira, criador de conteúdos na área das finanças pessoais, esteve no programa Dois às 10 da TVI, onde partilhou conselhos práticos para ajudar os portugueses a organizarem melhor o seu orçamento — começando por uma sugestão simples: anotar todos os gastos, por mais pequenos que sejam.

«Até aquele euro que se gasta numas pastilhas todos os dias deve ser registado», exemplificou Cristina Ferreira, sublinhando a importância de perceber com clareza para onde vai o dinheiro: «Tu dás algumas dicas e há uma que eu acho a mais incrível». A proposta passa por um exercício básico, mas eficaz, que ajuda a tomar consciência dos hábitos financeiros do dia a dia.

“Só conseguimos mudar aquilo que medimos”

Gabriel, de 26 anos, é um dos divulgadores de finanças pessoais mais reconhecidos em Portugal, com forte presença no YouTube e TikTok. No programa, explicou que este tipo de registo é um passo essencial para quem pretende começar a poupar:

«É o exercício mais chato, parece um trabalho de casa, mas só conseguimos mudar aquilo que medimos.»

O método que sugere está dividido em quatro fases:

Apurar : Identificar todas as despesas;

Agrupar : Organizar os gastos por categorias (como renda, lazer, transportes…);

Analisar : Avaliar onde é possível reduzir ou substituir;

Acionar: Implementar um plano de poupança ajustado à realidade pessoal.

De mágico a comunicador de finanças

Além do trabalho na área financeira, Gabriel também se destaca como mágico. Chegou à final do Got Talent Portugal e já colaborou com o ilusionista Luís de Matos. Em paralelo, fundou uma empresa dedicada à criação de conteúdos, formação e investimento.

A sua abordagem direta e descomplicada valeu-lhe um lugar na lista da revista Forbes como um dos 30 jovens mais promissores em Portugal com menos de 30 anos.

No programa da TVI, partilhou ainda conselhos úteis para poupar durante o verão, sempre com foco em hábitos sustentáveis e conscientes.