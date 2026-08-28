6 hábitos que podem fazer com que tenha mais dinheiro ao fim do mês

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Se quer começar a juntar mais dinheiro sem complicar a sua vida, há 6 hábitos que deve conhecer.

A poupança financeira é um conceito cada vez mais distante da realidade dos portugueses, mas isso não significa que esteja tudo perdido. Colocar em prática alguns hábitos diários e simples pode ajudar a gastar menos, sem complicações. Isto pode passar, por exemplo, por fazer compras de forma mais inteligente e gerir o dia a dia com maior eficácia.

Segundo um relatório da Reader’s Digest, a maioria das poupanças significativas nasce de pequenos hábitos que muitas vezes passam despercebidos. Pequenos inconvenientes podem impedir gastos desnecessários, enquanto pequenas melhorias permitem tirar maior partido daquilo que já se compra. Usar um pouco menos de detergente, armazenar melhor os alimentos ou cancelar uma subscrição esquecida são alguns exemplos. No conjunto, estas e outras ações podem fazer a diferença. O objetivo não passa por adotar uma postura de austeridade ou obsessão, mas por ter maior consciência sobre o destino do seu dinheiro e identificar onde existe desperdício.

Descubra seis hábitos fáceis de implementar que podem ajudar a gastar menos. Encare-os como estratégias ou pequenas melhorias de fundo na sua vida financeira. Não é necessário fazer alterações radicais no seu estilo de vida, mas apenas pequenos ajustes que, quase sem dar por isso, podem devolver dinheiro à sua conta.

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1. Use menos de tudo e veja as compras diminuírem

É habitual colocar detergente a mais na máquina, usar pasta de dentes em excesso ou exagerar na quantidade de champô por simples hábito. Reduzir as quantidades utilizadas pode parecer pouco relevante, mas o impacto acumula-se ao longo do tempo. Metade do detergente costuma ser suficiente, tal como acontece com quantidades mais pequenas de produtos de higiene e limpeza. O efeito pode passar quase despercebido no dia a dia, mas torna-se evidente quando os produtos começam a durar mais tempo.

2. Faça as compras durarem mais do que a motivação para cozinhar

O desperdício alimentar é uma das formas mais frequentes e menos visíveis de perder dinheiro. Por isso, pequenos ajustes na forma como armazena os alimentos podem aumentar a sua durabilidade. Separar bananas, conservar corretamente os legumes ou congelar pão e sobras são formas de evitar desperdícios. O planeamento também é importante e, por isso, fazer uma lista ajuda a reduzir compras por impulso que acabam por não ser utilizadas.

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3. Crie dificuldades e vai comprar menos

A tecnologia eliminou praticamente todas as barreiras entre a vontade de comprar e a própria compra. Voltar a introduzir algumas dessas barreiras pode ser uma ajuda. Eliminar os dados de pagamento guardados obriga a fazer um pequeno esforço adicional, que pode ser suficiente para repensar uma compra impulsiva. O mesmo acontece com as subscrições esquecidas, que continuam a ser cobradas de forma automática. Rever estes encargos pode diminuir as despesas sem provocar impacto no dia a dia.

4. Trate a poupança de energia como manutenção básica

A eficiência energética nem sempre implica grandes investimentos. Hábitos simples, como desligar aparelhos da corrente, utilizar extensões com interruptor ou escolher lâmpadas LED, podem reduzir as faturas quase de imediato. Pequenas melhorias em casa, como vedar portas e janelas ou recorrer a termóstatos programáveis, também contribuem para poupar energia sem esforço.

5. Substituir rotinas caras em vez de eliminar o prazer

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Muitos conselhos financeiros acabam por falhar porque começam por recomendar cortes naquilo que dá prazer. Em alternativa, opte pela substituição. Pode, por exemplo, preparar café em casa em vez de o comprar fora ou levar almoço para o emprego alguns dias por semana. Sem abdicar do estilo de vida, o mesmo princípio pode ser aplicado ao lazer: pode convidar amigos para sua casa em vez de irem a um restaurante, por exemplo.

6. Cuide do que tem para evitar comprar de novo

A forma como utilizamos os objetos tem uma influência direta na frequência com que precisamos de os substituir. A manutenção permite prolongar a vida útil de muitos produtos, desde virar colchões a cuidar dos sapatos ou limpar lâminas. No caso dos automóveis, manter a pressão dos pneus ou substituir filtros pode até contribuir para reduzir o consumo de combustível.

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