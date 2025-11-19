Há um método no Japão que lhe permite poupar até 35% do seu salário

Para começar a usar o kakebo, não é necessário muito: apenas um caderno, uma caneta e perseverança

Num período em que o custo de vida não pára de aumentar e em que, muitas vezes, o ordenado parece não chegar até ao fim do mês, todas as formas de poupança contam. Hoje em dia existem inúmeras aplicações para controlar despesas, mas continua a ser útil conhecer novos métodos que ajudem a juntar algum dinheiro. O kakebo é um método japonês que promete permitir poupar até 35% do ordenado.

Para começar a usar o kakebo, não é necessário muito: apenas um caderno, uma caneta, perseverança e, claro, muita força de vontade.

“Kakebo” significa “livro de contas domésticas” em japonês e, segundo a BBC, surgiu em 1904. O método foi criado por Hani Motoko, considerada a primeira mulher jornalista do Japão, com o objetivo de ajudar as esposas a gerir o orçamento familiar.

Como aplicar o método kakebo

Para pôr o método em prática, é preciso dedicar-lhe algum tempo, já que – avisamos desde já – pode ser bastante trabalhoso.

O primeiro passo consiste em registar todas as despesas, diariamente ou semanalmente, conforme preferir, distribuindo-as por categorias. Pode, por exemplo, separar despesas essenciais (habitação, transporte, alimentação), lazer e extras. No final de cada mês, basta subtrair todas as despesas aos rendimentos.

Contudo, o kakebo vai além de simplesmente perceber onde se gasta o dinheiro. O passo seguinte implica distinguir entre despesas indispensáveis e gastos que não são essenciais e que, por isso, podem ser reduzidos ou eliminados.

Assim, no final do mês é fundamental responder a quatro perguntas-chave:

Quanto dinheiro conseguiu guardar? Quanto dinheiro gostaria de poupar? Quanto dinheiro está realmente a gastar? O que gostaria de alterar no mês seguinte para melhorar os seus gastos?

É essencial que todo o processo seja realizado manual­mente, já que os defensores do método garantem que a escrita à mão aumenta a consciência sobre os gastos.

Quem segue esta metodologia assegura que é possível poupar até 35%.