Chegar ao fim de 2026 com 5 mil euros a mais? Este é o método de poupança para ser feito em casal

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 7min
Mealheiro
Mealheiro
Image by freepik

Quase ninguém sabe desta estratégia que pode transformar a forma como os casais gerem as suas finanças. Com este método, é possível juntar 5 mil euros ao longo de 2026 — de forma realista.

Juntar 5.000 euros em casal ao longo de um ano pode parecer complicado, mas com este plano de poupança, é possível atingir esta meta de forma simples. Jana Couto, especialista em finanças pessoais e investimento, partilhou, no seu projeto As Finanças da Jana, uma estratégia destinada a quem quer alcançar este valor sem grandes esforços.

O plano começa com depósitos mais baixos e vai aumentando gradualmente todos os meses. Em janeiro, cada um deposita 25 euros, resultando num total de 50 euros poupados. Em fevereiro, o depósito sobe para 100 euros por pessoa, acumulando 200 euros.

Durante a primeira metade do ano, o casal continua a aumentar os depósitos de forma progressiva. Em março, cada um coloca 125 euros, somando 250 euros. Em abril, o valor sobe para 150 euros por pessoa, totalizando 300 euros. E em Maio, cada um deposita 175 euros, somando 350 euros.

No segundo semestre, os depósitos mantêm o crescimento gradual. Em junho, cada um deposita 200 euros, totalizando 400 euros. Em julho, cada um coloca 225 euros, alcançando 450 euros. Em agosto, os depósitos passam para 250 euros, somando 500 euros. E em Setembro, cada um deposita 275 euros, atingindo 550 euros.

Para terminar o ano, em outubro, cada um deposita 300 euros, totalizando 600 euros. Em novembro, o valor sobe para 325 euros por pessoa, chegando a 650 euros. E em Dezembro, cada um deposita 350 euros, resultando num total de 700 euros.

Somando os depósitos de cada mês, o total acumulado ao longo do ano é 5.000 euros.

Este plano de poupança em casal, partilhado por Jana Couto, apresenta diversos benefícios para quem pretende juntar 5.000 euros em 2025. Ao iniciar com depósitos de 25 euros, o casal começa motivado e o aumento gradual dos depósitos torna a poupança sustentável ao longo do ano.

Uma das grandes vantagens deste método é a sua flexibilidade. Apesar de a especialista sugerir valores mensais específicos, cada casal pode adaptar os montantes à sua situação financeira. Por exemplo, se num determinado mês não for possível atingir a quantia planeada, é possível ajustar o depósito nesse mês e compensar noutro mês. O mais importante é não comprometer o objetivo final.

