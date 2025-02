Saiba quanto deve poupar ao longo da vida para chegar aos 67 anos com 250 mil euros

Se o seu objetivo é alcançar uma reforma tranquila aos 67 anos com 250 mil euros, saber quanto deve poupar ao longo da vida é essencial. Neste artigo, explicamos como planear a sua poupança de forma estratégica para garantir que atinja essa meta financeira.

A poupança é um dos pilares fundamentais da gestão financeira pessoal, especialmente quando pensamos em garantir uma boa qualidade de vida ao longo dos anos, incluindo uma aposentação tranquila. Os especialistas do Banco Montepio sugerem que, independentemente das circunstâncias, deve-se procurar poupar entre 10% e 20% dos rendimentos líquidos mensais. Este valor deve ser alocado para objetivos diversos, como para constituição de um fundo de emergência, para a poupança para a reforma ou até para a realização de objetivos pessoais, como para a aquisição de bens ou para as férias. A seguir, exploramos como esses valores se podem acumular ao longo da vida, acompanhando a trajetória de uma personagem fictícia, a Joana, que serve como exemplo.

A Joana começa a sua vida profissional aos 22 anos, com um salário de 1000 euros líquidos por mês. A partir desta idade, ela começa a aplicar a regra de poupar entre 10% a 20% dos seus rendimentos mensais. Ao longo da sua vida, a Joana e o seu marido vão passando por várias etapas e ajustando a sua poupança às suas circunstâncias.

Dos 22 aos 30 anos – Expecta-se que poupe entre 9600 e 19200 euros

A Joana começa a poupar nesta fase. Se poupar 10% dos seus rendimentos, ela terá cerca de 9600 euros até os 30 anos. Se poupar 20% dos seus rendimento, terá cerca de 19200 euros. Este é um período em que as despesas ainda são relativamente baixas.

Dos 30 aos 40 anos – Expecta-se que poupe entre 36 e 72 mil euros

Nesta fase, as responsabilidades financeiras aumentam, com o crédito à habitação, as despesas que a casa acarreta, a educação dos filhos... À partida, nesta fase, a situação profissional tende a estar mais estabilizada, o que se reflete num aumento dos rendimentos. Assim, a Joana e o seu marido, com 3 mil euros líquidos por mês, conseguem poupar entre 36 e 72 mil euros ao longo desta década, dependendo da percentagem que poupem.

Dos 40 aos 50 anos – Expecta-se que poupe entre 42 e 84 mil euros

Durante esta fase da vida, as despesas aumentam com os filhos na escola e na universidade. No entanto, também se expecta que seja uma fase de maior rendimento. Com rendimentos de 3500 euros líquidos por mês, se pouparem entre 10% a 20%, a Joana e o marido podem juntar entre 42 e 84 mil euros.

Dos 50 aos 60 anos – Expecta-se que poupe entre 30 mil e 60 mil euros

Aos 50 anos, muitas pessoas começam a desacelerar a sua carreira, bem como começam a ver as suas despesas a diminuir, especialmente com a saída dos filhos de casa. Este é um momento crucial para intensificar os preparativos para a reforma. Com rendimentos líquidos de 2500 euros, nesta fase, a Joana e o marido poderiam poupar entre 30 e 60 mil euros, conforme a percentagem que poupem.

Dos 60 aos 67 anos – Expecta-se que poupe entre 16800 e 33600 euros

Nos últimos anos antes da reforma, a Joana e o marido têm um rendimento líquido de 2 mil euros e as suas despesas diminuem com a saída definitiva dos filhos de casa. Nesta fase, o objetivo principal é garantir uma boa qualidade de vida na reforma. Se pouparem entre 10% e 20%, podem juntar entre 16800 e 33 600 euros.

Conclusões

A poupança ao longo da vida é um esforço contínuo e necessário para garantir uma boa qualidade de vida na aposentação. No caso da Joana e do seu marido, se poupassem 10% dos seus rendimentos entre os 30 e os 67 anos, conseguiriam acumular cerca de 124800 euros ao longo da vida. No entanto, se conseguissem poupar 20%, o valor acumulado seria 249.600 euros.

De acordo com os especialistas do Banco Montepio, garantir uma reforma tranquila depende da capacidade de poupar de forma consistente ao longo dos anos.

Se, ainda assim, quer ver mais opções para conseguir poupar, espreite o seguinte artigo: