Uma bateria externa e potente do tamanho de uns fones? Nunca mais vai ficar sem bateria

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Nunca tínhamos encontrado uma powerbank tão pequena

Passamos mais tempo fora de casa no verão e a bateria do telemóvel nem sempre acompanha. Esta power bank pequena e leve pode dar uma ajuda.

Há um acessório que só nos lembramos de ter quando já estamos a ficar sem bateria: uma power bank, ou seja, uma bateria portátil que permite carregar o telemóvel longe de uma tomada.

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É especialmente útil no verão. Passamos o dia na praia, fazemos viagens mais longas, vamos acampar ou simplesmente aproveitamos um passeio que se prolonga mais do que o previsto. E, entre fotografias, GPS, música e redes sociais, a bateria do telemóvel desaparece num instante.

Na Amazon Espanha encontrámos esta proposta da INIU, uma marca especializada em acessórios de carregamento, que está entre as opções mais populares da plataforma: tem 4,6 estrelas em 5, com quase quatro mil avaliações.

Pequena, mas com bastante capacidade

A bateria tem 10.000 mAh, capacidade suficiente para servir como uma reserva de energia para o telemóvel durante um dia fora de casa.

Mas o que mais chama a atenção é o tamanho. A marca apresenta-a como uma power bank ultra-mini, com dimensões semelhantes às de um estojo de AirPods Pro. É, por isso, fácil de transportar numa mochila, mala ou até num bolso.

Outro ponto interessante é a velocidade de carregamento. Tem 45 W de potência, o que significa que consegue carregar equipamentos compatíveis bastante mais depressa do que uma bateria portátil convencional. Segundo a marca, pode carregar um iPhone 17 Pro Max até 75% em cerca de 30 minutos.

Já traz o cabo

Para quem está sempre a esquecer-se dos cabos, há ainda outra vantagem: a power bank inclui um cabo USB-C removível.

Pode utilizá-lo diretamente para carregar equipamentos compatíveis e, quando não precisar dele, retirá-lo. Se o cabo se estragar, também pode ser substituído sem ter de trocar a bateria inteira.

A INIU indica ainda que o equipamento pode ser levado na cabine do avião, o que o torna particularmente interessante para quem vai viajar.

Custa cerca de 30 euros

Quando consultámos a Amazon Espanha, esta power bank estava disponível por 30,49 euros, com uma promoção face aos 40,65 euros de preço recomendado. Como acontece com todas as promoções da Amazon, o preço pode entretanto mudar.

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