De 100 para 26€ : este power bank magnético carrega o iPhone sem fios e serve de suporte

Este artigo pode conter links afiliados*

Pouco mais de 20 euros por um power bank MagSafe que carrega sem fios e aguenta o dia todo

Se costuma viajar, trabalhar fora de casa ou simplesmente usar muito o telemóvel ao longo do dia, este power bank magnético MagSafe de 10.000 mAh é uma solução que torna a vida mais simples. Permite carregar o iPhone sem fios, com o telemóvel fixo de forma estável graças ao íman, e ainda oferece um suporte ajustável para usar o dispositivo enquanto carrega. Como dizem alguns utilizadores: “O íman é bastante forte e mantém-se bem fixo ao telemóvel, o que é ideal para caminhadas longas.”

Apesar do tamanho compacto, pesa apenas 202 g e possui cabo USB-C integrado de 22,5W, capaz de carregar um iPhone de 0% a 78% em apenas 30 minutos. Muitos clientes elogiam esta combinação de portabilidade e potência: “Compacto e com bom desempenho. Carrega rapidamente e é fácil de transportar.” O suporte dobrável também é um detalhe útil, permitindo ver vídeos ou fazer chamadas em mãos-livres enquanto o telemóvel carrega.

Adquira o power bank aqui

O preço é outro ponto que chama a atenção. Passou de 101,65€ para 26,42€, um desconto de 74% numa oferta flash, tornando-o acessível mesmo para quem procura uma solução de qualidade sem gastar demasiado.

Por fim, a segurança e a compatibilidade são fatores valorizados, com proteção contra sobrecarga, curto-circuitos e controlo de temperatura, além de compatibilidade com os iPhone 12 a 17. “Excelente produto, o carregamento sem fios funciona muito bem e o tamanho compacto torna-o muito prático para usar no dia a dia”, escreve um cliente satisfeito. É, no fundo, um acessório pensado para tornar o quotidiano mais confortável, sem preocupações constantes com a bateria do telemóvel.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.