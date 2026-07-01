Esta piscina de água salgada a 29 ºC fica numa praia em Portugal e tem entrada é gratuita

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Uma piscina de água salgada aquecida a 29 ºC, situada em plena praia e com entrada gratuita, está a conquistar cada vez mais visitantes. É o local ideal para quem procura desfrutar de um mergulho confortável durante todo o ano, sem qualquer custo de acesso.

Quem visita a Praia da Claridade, na Figueira da Foz, dificilmente imagina que, em pleno areal, existe uma piscina de água salgada aquecida a 29 ºC. De utilização gratuita, este espaço tem despertado a atenção nas redes sociais e apresenta-se como uma alternativa para quem prefere águas mais quentes sem abdicar da proximidade do mar.

A sugestão foi divulgada pelo advogado Ricardo Rio, através da sua página de Instagram, onde deu a conhecer este local ainda desconhecido para muitos portugueses.

Além das piscinas instaladas diretamente na areia, a Figueira da Foz alberga também a histórica Piscina Mar, um dos grandes ex-líbris da cidade. Durante décadas conhecida como a antiga piscina do Grande Hotel, esta infraestrutura foi recentemente reabilitada e devolvida à população, preservando o projeto original do arquiteto Isaías Cardoso.

As piscinas de água salgada são abastecidas com água do mar e mantidas a cerca de 29 ºC, tornando-se uma opção para quem pretende evitar a água fria do oceano ou os dias de maior vento, sem ter de sair da praia.

O complexo conta ainda com um bar de apoio durante a época balnear, reforçando as condições para receber famílias e visitantes que procuram passar um dia de descanso junto ao mar.

Com vista para o Atlântico, água salgada aquecida e uma localização privilegiada em pleno areal, este é um dos espaços mais emblemáticos da Figueira da Foz e uma alternativa para quem pretende viver uma experiência diferente durante as férias de verão.