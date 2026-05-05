Esta piscina oceânica em Portugal está a deixar toda a gente rendida (e é grátis)

Irreconhecível: o que está por trás da drástica mudança física de Liliana do "Secret Story"?

Há um recanto à beira-mar em Portugal que está a conquistar tudo e todos. Com acesso gratuito e águas cristalinas, esta piscina oceânica tornou-se um dos segredos mais partilhados entre turistas — e rapidamente está a deixar de o ser.

Quando se fala em Cascais, é comum pensar de imediato nas suas praias de areia branca. No entanto, nem todos apreciam extensos areais — e é precisamente aí que se destaca um verdadeiro refúgio para quem prefere o mar de outra forma: a Piscina Oceânica Alberto Romano, localizada no paredão da vila.

Situada entre a Praia da Duquesa e a Praia das Moitas, mesmo em frente ao antigo Hotel Estoril-Sol, esta piscina alimentada pelo oceano não passa despercebida. Com cerca de 50 metros de comprimento, afirma-se como uma das maiores piscinas oceânicas do país, atraindo visitantes de todas as idades. A sua profundidade reduzida, aliada à presença de nadadores-salvadores, torna-a especialmente indicada para famílias com crianças.

O nome da piscina presta homenagem a um antigo presidente da Junta de Turismo da Costa do Estoril. Além disso, destaca-se pela sua facilidade de acesso: fica próxima da estação de comboios de Cascais e, para quem se desloca de carro, existe estacionamento pago na Alameda Duques de Palmela.

Para além dos mergulhos, o espaço conta ainda com uma esplanada equipada com bar e restaurante, perfeita para momentos de descanso com vista para o mar. A entrada é gratuita, mas, devido à elevada procura, chegar cedo é essencial para garantir lugar.