Quando descobrimos onde fica esta praia, não queríamos acreditar

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Quando se fala em praias de sonho em Portugal, pensa-se logo no Algarve. Mas há uma cidade, longe da região algarvia, que esconde uma praia de cortar a respiração.

Quando o calor aperta, encontrar uma praia bonita, tranquila e próxima de tudo pode parecer uma tarefa difícil. No entanto, há um pequeno recanto em Cascais que continua a surpreender quem o descobre. Foi o que aconteceu quando passámos pela Praia da Rainha e percebemos rapidamente o motivo.

Pequena, acolhedora e rodeada por falésias, a Praia da Rainha é muitas vezes considerada uma das joias escondidas de Cascais. O areal reduzido proporciona um ambiente mais reservado e intimista do que o de muitas outras praias da linha de Cascais.

Mas existe um pormenor que faz toda a diferença. Mesmo junto à praia, encontra-se uma pequena enseada de águas calmas e cristalinas, cercada por rochas, que faz lembrar uma piscina natural. Nos dias de sol, torna-se difícil resistir a um mergulho.

Apesar das suas dimensões modestas, a Praia da Rainha reúne tudo o que se procura para um dia de verão: águas tranquilas, uma paisagem deslumbrante e uma localização privilegiada, a poucos passos do centro histórico de Cascais.

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Depois de algumas horas ao sol, também não faltam opções para comer ou beber alguma coisa. Mesmo por cima da praia fica o Rainha Beach Club, onde pode encontrar desde tostas e saladas a pizzas e cocktails, sendo o local perfeito para prolongar o dia com vista para o mar.

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Temas: Praia da Rainha Cascais
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