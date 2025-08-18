Esta praia escondida a minutos de Lisboa vai fazê-lo sentir-se nas Caraíbas

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30

Escondida a poucos quilómetros da capital, esta praia deslumbra com águas azul-turquesa, oferecendo um cenário paradisíaco que nos faz sentir nas Caraíbas sem sair de Portugal.

Uma praia de água completamente transparente e azul-turquesa, que nos remete para as Caraíbas, situa-se a poucos quilómetros de Lisboa.

A página de Instagram @rafaelandfranck revelou uma sugestão imperdível para quem quer aproveitar o verão sem sair de Portugal: a Praia da Ribeira do Cavalo, em Sesimbra. Com águas cristalinas e um cenário natural deslumbrante, este tesouro escondido já foi considerado «a melhor praia do mundo» e continua a fascinar todos os que a visitam.

O acesso à praia é gratuito e existe a possibilidade de alugar um barco ou uma canoa transparente, ideal para observar o fundo do mar e explorar outras praias da região. Segundo a recomendação, o passeio de barco transparente é imperdível para quem pretende descobrir a costa da Serra da Arrábida de uma forma única.

Localizada no Parque Natural da Arrábida e envolta em natureza, a Praia da Ribeira do Cavalo é o destino perfeito para o mês de agosto. Para chegar até lá, existem parques de estacionamento em Sesimbra com preços aproximados de 5 euros por dia ou, para quem prefere um acesso direto à praia, é possível fazer o trajeto de barco a partir do Porto de Sesimbra, com empresas que alugam barcos e canoas transparentes.

Entre o azul-turquesa da água, a tranquilidade e o contacto direto com a natureza, esta praia promete ser um dos destinos mais fotogénicos e memoráveis do verão.

