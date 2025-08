Há uma praia na Europa com água a 29 graus e hotéis 4 estrelas por menos de 100 euros

Se está à procura de um destino de férias onde o mar está quente, com temperaturas a chegar aos 29 graus, e ainda pode encontrar alojamento de qualidade sem gastar muito, esta praia europeia é a escolha perfeita. Com hotéis de 4 estrelas a preços acessíveis, por menos de 100 euros, descubra onde pode desfrutar do melhor do verão sem estoirar o orçamento.

Quando pensamos em destinos paradisíacos para umas férias económicas, tendemos a esquecer as opções mais próximas. No entanto, existem locais onde se come bem e barato, se dorme com qualidade a preços muito inferiores aos praticados em Portugal, e onde a água do mar é calma, transparente e quente.

Este é o caso da Praia de Kamenovo, em Montenegro. Esta preciosidade do Mar Adriático é ainda pouco conhecida entre os turistas portugueses, mas está a ganhar destaque rapidamente. Antes que se torne demasiado popular, esta é uma excelente altura para a visitar. Foi precisamente o que fez a turista portuguesa Inês Silva, que partilhou a sua experiência com o IOL. Apesar de já ter visitado diversos destinos de praia, afirma que «nunca tinha estado numa água tão quente». «Até mergulhámos de noite, a água estava a 30 graus», recorda.

A temperatura da água do mar varia ao longo do ano e, tal como em Portugal, os meses ideais para aproveitar estas praias são entre junho e setembro. Em junho, a temperatura média da água ronda os 23 graus, podendo oscilar entre os 19 e os 27, tornando-a agradável para nadar. Já em julho e agosto, os meses mais quentes, a temperatura situa-se entre os 21 e os 29 graus, com uma média de 25 graus em julho e 26 em agosto, sendo considerada "quente" e perfeita para banhos prolongados. Em setembro, a água mantém-se excelente, com uma média de 24 graus e picos que podem atingir os 27.

O azul-turquesa desta água é mesmo real

Localizada na costa de Montenegro, entre as cidades de Budva e Sveti Stefan, Kamenovo Beach destaca-se pela areia clara e pela transparência das águas azul-turquesa. O acesso é bastante simples, seja de carro, táxi ou através dos transportes públicos que ligam Budva a este pequeno paraíso. A praia estende-se por mais de 700 metros e está rodeada de vegetação, conferindo-lhe um ambiente único.

Quem visita este local aprecia especialmente o snorkeling e o mergulho. Para famílias com crianças pequenas, é um destino ideal. A zona inicial da praia tem pouca profundidade, o que a torna muito segura, e a sua configuração em baía assegura que a água se mantenha tranquila.

Alojamento e refeições por preços acessíveis

Ao contrário de destinos turísticos mais concorridos, como Ibiza ou as ilhas gregas, Montenegro continua a ser uma opção muito mais económica. O custo de vida no país é consideravelmente inferior ao de muitas outras regiões turísticas europeias, incluindo Portugal, refletindo-se nos preços de alojamento, alimentação e lazer.

Os bares e restaurantes à beira-mar oferecem pratos locais, como peixe fresco grelhado e marisco, a preços bastante acessíveis. É possível fazer uma refeição completa por apenas 10 a 15 euros por pessoa. Quanto à hotelaria, um hotel de luxo custa menos da metade do preço de estabelecimentos semelhantes em Portugal, e um bom hotel de quatro estrelas, situado em frente à praia, pode ser reservado por menos de 100 euros.

Como chegar à Praia de Kamenovo?

A forma mais fácil de chegar a Montenegro é através do Aeroporto de Podgorica, a capital, ou do Aeroporto de Tivat, que fica mais próximo da costa. Não existem voos diretos a partir de Portugal, pelo que terá de optar por voos com escalas em cidades como Londres ou Viena. Para encontrar as melhores opções, pode consultar o Google Flights.

A partir de qualquer um destes aeroportos, pode alugar um carro ou apanhar um táxi até Budva, onde existem transportes regulares para Kamenovo.

Veja no Google Maps como chegar à Praia de Kamenovo