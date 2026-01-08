Em 2026, viaje para esta praia da Europa. A água chega aos 29ºC e os hotéis de 4 estrelas custam menos de 100 euros

Nesta praia europeia, a temperatura da água do mar pode chegar aos 29 graus, tornando-a um destino ideal para quem procura calor sem sair da Europa. A juntar a isso, há hotéis de 4 estrelas com preços inferiores a 100 euros por noite.

Quando se pensa em destinos paradisíacos para férias económicas, é comum olhar-se para longe e esquecer opções mais próximas. No entanto, existem locais onde se come bem e barato, se dorme com conforto por metade dos preços praticados em Portugal e onde o mar é calmo, transparente e quente. É precisamente o caso da Praia de Kamenovo, em Montenegro.

Esta joia do Mar Adriático continua a ser pouco conhecida entre os turistas portugueses, embora esteja a ganhar notoriedade rapidamente. Antes de se tornar um destino da moda, este é um excelente momento para a visitar. Foi essa a escolha da turista portuguesa Inês Silva, que partilhou com o IOL a sua experiência no local. Apesar de já ter conhecido vários destinos de praia, garante que “nunca tinha estado numa água tão quente”. “Até mergulhámos de noite, a água estava a 30 graus”, recorda.

Tal como em Portugal, a melhor altura para desfrutar destas praias é entre junho e setembro, período em que a temperatura da água do mar é mais agradável. Em junho, a média ronda os 23 graus, podendo oscilar entre os 19 e os 27, o que a torna confortável para nadar. Julho e agosto, os meses mais quentes, apresentam temperaturas entre os 21 e os 29 graus, com médias de 25 graus em julho e 26 em agosto, sendo classificadas como “quentes” e ideais para banhos prolongados. Em setembro, a água mantém-se excelente, com uma média de 24 graus, podendo atingir os 27.

O azul-turquesa desta água é real

Localizada na costa montenegrina, entre as cidades de Budva e Sveti Stefan, a Kamenovo Beach destaca-se pela areia clara e pela transparência das águas azul-turquesa. O acesso é relativamente simples, seja de carro, táxi ou através de transportes públicos que ligam Budva a este pequeno paraíso.

A praia estende-se por mais de 700 metros e está envolvida por vegetação, criando um ambiente singular. É um local muito apreciado para a prática de snorkeling e mergulho. Para quem viaja com crianças pequenas, trata-se de um destino ideal: a baixa profundidade inicial torna a zona segura e a configuração em baía faz com que o mar seja particularmente tranquilo.

Dormir em hotéis por menos de 100 euros e comer bem por 10 euros

Ao contrário de destinos mais procurados como Ibiza ou as ilhas gregas, Montenegro continua a ser uma opção bastante mais acessível. O custo de vida é significativamente inferior ao de muitas zonas turísticas da Europa, incluindo Portugal, refletindo-se nos preços do alojamento, da alimentação e das atividades de lazer.

Os bares e restaurantes à beira-mar oferecem boa comida local, como peixe fresco grelhado e mariscos, a preços bastante razoáveis. Nesta região, é possível fazer uma refeição de qualidade por apenas 10 a 15 euros por pessoa. O mesmo acontece com os hotéis: um hotel de luxo custa menos de metade do valor de unidades semelhantes em Portugal e um bom hotel de quatro estrelas, em frente à praia, pode custar menos de 100 euros por noite.

Como chegar a Kamenovo Beach?

A forma mais simples de chegar a Montenegro é através do Aeroporto de Podgorica, a capital, ou do Aeroporto de Tivat, que fica mais próximo da costa. Não existem voos diretos a partir de Portugal, pelo que será necessário optar por ligações com escala em cidades como Londres ou Viena. Para encontrar as melhores opções, pode pesquisar no Google Flights.

A partir de qualquer um destes aeroportos, é possível alugar um carro ou apanhar um táxi até Budva, onde existem transportes regulares com destino a Kamenovo.