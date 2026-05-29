Existe uma praia com água a quase 30 graus sem sair da Europa

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Esqueça os voos intermináveis para destinos exóticos. Existe uma praia relativamente próxima de Portugal onde o mar chega a temperaturas que fazem lembrar os paraísos tropicais.

Quando se fala em praias paradisíacas, destinos como Cuba ou o México costumam estar entre as primeiras opções. No entanto, há alternativas mais próximas de Portugal e, em muitos casos, mais económicas. Uma delas encontra-se na Europa, mais precisamente em Chipre.

Falamos da praia de Nissi, situada junto à pitoresca localidade de Agia Napa. Considerada uma das joias do Mediterrâneo, foi distinguida como uma das melhores praias da Europa em 2024 pela seguradora britânica Quotezone.

Com cerca de 600 metros de extensão, este areal destaca-se pela sua areia dourada, pelas águas cristalinas e, sobretudo, pelas elevadas temperaturas do mar durante grande parte do ano. Em agosto, a água pode atingir os 28 a 29 graus, enquanto nos meses de junho e setembro oscila entre os 24 e os 27 graus. Mesmo em outubro, a temperatura mantém-se acima dos 25 graus.

As águas calmas e protegidas do vento tornam este destino particularmente apelativo para famílias com crianças e para quem pretende praticar desportos aquáticos. A praia dispõe ainda de Bandeira Azul e conta com vigilância de nadadores-salvadores entre abril e outubro.

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Um verão quente e prolongado

O verão nesta região caracteriza-se por temperaturas elevadas e noites quentes. Julho é o mês mais quente do ano, registando máximas médias de 32 graus e mínimas de 24 graus, o que garante um clima estável e ideal para férias prolongadas.

Onde ficar

A região disponibiliza diversas opções de alojamento, desde hotéis económicos até unidades de luxo. É possível encontrar quartos duplos a partir de cerca de 100 euros por noite, enquanto os hotéis de cinco estrelas apresentam preços na ordem dos 250 euros, valores considerados competitivos quando comparados com outros destinos turísticos.

Como chegar

Os viajantes portugueses podem voar para o aeroporto internacional de Larnaca, que dispõe de ligações a partir de várias cidades europeias, incluindo Milão e Barcelona. A partir daí, o percurso até à Nissi Beach demora aproximadamente 40 a 50 minutos de carro, sendo possível optar pelo aluguer de viatura ou pelos transportes públicos.

A República de Chipre é membro da União Europeia, pelo que basta apresentar um cartão de cidadão válido para entrar no país. Ainda assim, é recomendável adotar as medidas de segurança habituais durante a viagem, como guardar documentos e objetos de valor em local seguro.

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O que dizem os visitantes

Nas plataformas de avaliação, como o TripAdvisor, a praia é frequentemente descrita como “espetacular”. Os visitantes destacam sobretudo a limpeza da água, a qualidade da areia e a proximidade de restaurantes e bares. É também especialmente recomendada para famílias e casais, graças ao ambiente tranquilo e à variedade de atividades disponíveis.

Temas: Praia de Nissi Agia Napa
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