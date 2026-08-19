Se procura água quente, esta praia fica mesmo aqui ao lado e chega aos 30 ºC

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Nesta praia, a temperatura do mar pode chegar aos 30 ºC, tornando-a uma opção perfeita para quem procura uns mergulhos em águas mais quentes.

Não é necessário atravessar o oceano para encontrar praias de areia branca, águas cristalinas e temperaturas tropicais. Na Europa, há um destino que reúne todas estas características e que foi distinguido como a melhor praia europeia, graças à combinação de beleza natural, águas quentes e preços acessíveis.

A Praia de Nissi, em Ayia Napa, no Chipre, foi eleita vencedora do European Beach Index 2024, elaborado pela seguradora britânica Quotezone. Com Bandeira Azul, a praia distingue-se pelas águas transparentes, que permanecem acima dos 25°C durante o verão e podem chegar aos 30°C em agosto, fazendo deste um dos destinos preferidos dos viajantes.

Além das características naturais, o estudo avaliou também o custo da estadia, a qualidade da oferta turística e a segurança da praia. A conjugação destes fatores contribuiu para que a Praia de Nissi alcançasse o primeiro lugar da classificação.

A segunda posição ficou para a Praia de Mellieha Bay, em Malta, conhecida pelas águas calmas e cristalinas, ideais para nadar e praticar mergulho. Já o terceiro lugar foi atribuído à Praia de Portorož, na Eslovénia, que se destacou pelas temperaturas agradáveis do mar, pelos preços mais económicos e pelas ondas suaves, características que fazem deste destino uma opção particularmente indicada para famílias com crianças.

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Portugal também integra a classificação, com a Praia da Falésia, no Algarve, a alcançar a sétima posição entre as melhores praias europeias.

No extremo oposto do ranking encontra-se a Praia de Palombaggia, na ilha francesa da Córsega. Apesar da sua beleza, os elevados custos de alojamento, alimentação e transportes acabaram por prejudicar a sua posição na classificação. Já a Praia de Bournemouth, em Inglaterra, ocupou o penúltimo lugar, principalmente devido às temperaturas mais baixas da água e do ar.

Para estabelecer o ranking, a Quotezone avaliou vários critérios, entre os quais a temperatura média da água, a temperatura do ar durante o verão, o número de avaliações de cinco estrelas atribuídas pelos visitantes, o custo médio diário de uma viagem e a altura das ondas. O objetivo passou por identificar os destinos que proporcionam a melhor experiência balnear na Europa.

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Temas: Praia de Nissi Chipre Ayia Napa
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