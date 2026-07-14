Tem água a 30 graus e areia branca. Descobrimos uma das praias mais bonitas da Europa

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Não é preciso sair da Europa para encontrar uma praia de areia branca e água quente. Este destino reúne condições únicas e é apontado como um dos mais bonitos do continente.

Antes de partir para destinos tropicais fora da Europa, vale a pena conhecer uma praia que combina areia branca, águas cristalinas e temperaturas elevadas. Reunindo estas características, foi distinguida como a melhor praia da Europa, graças à sua beleza natural, às águas quentes e aos custos acessíveis.

A Praia de Nissi, situada em Ayia Napa, no Chipre, liderou o European Beach Index 2024, elaborado pela seguradora britânica Quotezone. Galardoada com Bandeira Azul, destaca-se pelas suas águas transparentes, que ultrapassam os 25°C durante o verão e podem atingir os 30°C em agosto, o que faz dela um dos destinos mais procurados pelos viajantes.

Além das condições naturais, o estudo teve igualmente em consideração o custo da estadia, a qualidade da oferta turística e a segurança da praia, fatores que contribuíram para colocar a Praia de Nissi no primeiro lugar da classificação.

Na segunda posição ficou a Praia de Mellieha Bay, em Malta, conhecida pelas suas águas calmas e cristalinas, ideais para nadar e praticar mergulho. O terceiro lugar foi atribuído à Praia de Portorož, na Eslovénia, destacada pelas temperaturas agradáveis da água, pelos preços mais económicos e pelas ondas suaves, características que a tornam especialmente indicada para famílias com crianças.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Portugal também integra o ranking, através da Praia da Falésia, no Algarve, que alcançou a sétima posição entre as melhores praias da Europa.

No extremo oposto da tabela ficou a Praia de Palombaggia, na ilha francesa da Córsega. Apesar da sua beleza natural, os custos elevados com alojamento, alimentação e transportes penalizaram a sua classificação. Já a Praia de Bournemouth, em Inglaterra, ocupou o penúltimo lugar, sobretudo devido às temperaturas mais baixas da água e do ar.

Para elaborar este ranking, a Quotezone analisou vários critérios, incluindo a temperatura média da água, a temperatura do ar durante o verão, o número de avaliações de cinco estrelas atribuídas pelos visitantes, o custo médio diário de uma viagem e a altura das ondas, com o objetivo de identificar os destinos que proporcionam a melhor experiência balnear na Europa.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Praia de Nissi Chipre Ayia Napa Europa
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Quer que o bronzeado dure semanas? Experimente esta bebida depois da praia

Águas mornas em Portugal? Há uma praia a apenas 1h30 de Lisboa onde isso é possível

Esta piscina de água salgada a 29 ºC fica numa praia em Portugal e tem entrada é gratuita

Esta praia fica em Portugal e tem uma das entradas mais surreais do mundo. Lá fora já não se fala de outra coisa

Dicas

Uma casa expansível por menos de 8 mil euros? Este modelo pode ser personalizado

Há 1h e 29min

Se vai estar de férias, não saia de casa sem fazer isto. Poucos se lembram

Há 1h e 32min

Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

Ontem às 17:00

Deixámos de beber água gelada depois de descobrir isto. Nunca imaginámos o motivo

Ontem às 16:00

Viral. Milhares de pessoas estão a fazer isto para dormir melhor sem ar condicionado

Ontem às 15:00

Estas sandálias da Skechers continuam entre as favoritas para o verão e estão mais baratas

Ontem às 10:39

Do carro ao sofá: este aspirador compacto promete acabar com a sujidade em minutos

10 jul, 21:07
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira regressa de férias e fica a par do que aconteceu na sua ausência

Ontem às 09:53

Revelação de Gonçalo Quinaz deixa Cristina Ferreira surpreendida: “Isto é inédito”

Ontem às 10:49

Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa

8 jul, 10:35

Aos 5 anos, Gabriel enfrenta terceiro tumor e médicos não têm esperança

Hoje às 11:24

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

Há 2h e 32min

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Fora do Estúdio

O primeiro corte de cabelo. Filha de Marisa e Pedro Jorge fica ainda mais parecida com a mãe: «Princesa linda»

Há 2h e 5min

Dylan Fonte e Inês Gama encantam os fãs com momento a três: «É a coisa mais fofa que vão ver hoje»

Há 2h e 50min

Seis meses após a "1.ª Companhia", Filipe Delgado realiza o maior sonho: «Não imaginam a emoção que sinto»

Hoje às 09:46

Após polémica com Catarina Miranda, Afonso Leitão toma decisão: «É isto que eu quero fazer»

Hoje às 09:19

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Tem água a 30 graus e areia branca. Descobrimos uma das praias mais bonitas da Europa

Há 32 min

Uma casa expansível por menos de 8 mil euros? Este modelo pode ser personalizado

Há 1h e 29min

Se vai estar de férias, não saia de casa sem fazer isto. Poucos se lembram

Há 1h e 32min

O primeiro corte de cabelo. Filha de Marisa e Pedro Jorge fica ainda mais parecida com a mãe: «Princesa linda»

Há 2h e 5min