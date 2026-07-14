Tem água a 30 graus e areia branca. Descobrimos uma das praias mais bonitas da Europa

Não é preciso sair da Europa para encontrar uma praia de areia branca e água quente. Este destino reúne condições únicas e é apontado como um dos mais bonitos do continente.
Antes de partir para destinos tropicais fora da Europa, vale a pena conhecer uma praia que combina areia branca, águas cristalinas e temperaturas elevadas. Reunindo estas características, foi distinguida como a melhor praia da Europa, graças à sua beleza natural, às águas quentes e aos custos acessíveis.
A Praia de Nissi, situada em Ayia Napa, no Chipre, liderou o European Beach Index 2024, elaborado pela seguradora britânica Quotezone. Galardoada com Bandeira Azul, destaca-se pelas suas águas transparentes, que ultrapassam os 25°C durante o verão e podem atingir os 30°C em agosto, o que faz dela um dos destinos mais procurados pelos viajantes.
Além das condições naturais, o estudo teve igualmente em consideração o custo da estadia, a qualidade da oferta turística e a segurança da praia, fatores que contribuíram para colocar a Praia de Nissi no primeiro lugar da classificação.
Na segunda posição ficou a Praia de Mellieha Bay, em Malta, conhecida pelas suas águas calmas e cristalinas, ideais para nadar e praticar mergulho. O terceiro lugar foi atribuído à Praia de Portorož, na Eslovénia, destacada pelas temperaturas agradáveis da água, pelos preços mais económicos e pelas ondas suaves, características que a tornam especialmente indicada para famílias com crianças.
Portugal também integra o ranking, através da Praia da Falésia, no Algarve, que alcançou a sétima posição entre as melhores praias da Europa.
No extremo oposto da tabela ficou a Praia de Palombaggia, na ilha francesa da Córsega. Apesar da sua beleza natural, os custos elevados com alojamento, alimentação e transportes penalizaram a sua classificação. Já a Praia de Bournemouth, em Inglaterra, ocupou o penúltimo lugar, sobretudo devido às temperaturas mais baixas da água e do ar.
Para elaborar este ranking, a Quotezone analisou vários critérios, incluindo a temperatura média da água, a temperatura do ar durante o verão, o número de avaliações de cinco estrelas atribuídas pelos visitantes, o custo médio diário de uma viagem e a altura das ondas, com o objetivo de identificar os destinos que proporcionam a melhor experiência balnear na Europa.