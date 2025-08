Praia com água a 30º: parece Cuba ou México, mas está na Europa

Se procura uma praia paradisíaca com águas quentes e sem gastar uma fortuna, não precisa de ir até ao Caribe. Há destinos bem mais perto de Portugal que oferecem temperaturas de água a rondar os 30 graus e preços acessíveis, ideais para umas férias relaxantes.

Se procura um destino paradisíaco para as suas próximas férias, saiba que existem alternativas mais económicas e com voos de menor duração. Um exemplo é a praia em Chipre situada perto do centro da encantadora localidade de Agia Napa, que se destaca como uma das melhores joias da Europa.

Eleita como a Melhor Praia da Europa de 2024 pela seguradora britânica Quotezone, este refúgio de areia dourada oferece tudo aquilo que se deseja: águas límpidas e quentes, noites agradáveis e uma boa oferta gastronómica.

Com cerca de 600 metros de extensão, a praia de Nissi é reconhecida pelas suas águas calmas, protegidas dos ventos e sem ondas, tornando-se num destino perfeito para famílias com crianças e para os entusiastas de desportos aquáticos. A praia ostenta ainda a Bandeira Azul e dispõe de nadadores-salvadores entre abril e outubro.

A temperatura da água é um dos principais motivos para escolher esta praia: em agosto, pode chegar aos 28 graus, com registos que ultrapassam os 29. Nos meses de junho e setembro, a temperatura da água situa-se entre os 24 e os 27 graus, enquanto em outubro o mar permanece acima dos 25 graus.

O mês de julho é o mais quente, com temperaturas máximas médias diárias de 32 graus e mínimas de 24, garantindo um verão com noites quentes e agradáveis.

Onde ficar?

A região oferece diversas opções de alojamento, desde hotéis de luxo até alternativas mais acessíveis. Pode encontrar quartos duplos por cerca de 100 euros por noite, enquanto estadias em hotéis cinco estrelas rondam os 250 euros, valores bastante competitivos comparados com outros destinos.

Como chegar à praia de Nissi?

Os turistas portugueses podem voar para o aeroporto internacional de Larnaca, em Chipre, com voos disponíveis a partir de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. Consulte o Google Flights para descobrir as melhores opções de voos baratos. A partir de Larnaca, a viagem até Nissi Beach demora entre 40 a 50 minutos de carro, sendo possível alugar um veículo ou optar por transportes públicos.

Sendo a República de Chipre um membro pleno da União Europeia, basta possuir o cartão de cidadão válido para entrar no país. O Portal das Comunidades recomenda que «apesar da baixa taxa de criminalidade em ambas as partes da ilha, deverá manter as habituais medidas de segurança, guardar bem o passaporte (de preferência manter uma cópia num outro local) e deixar os valores no cofre do hotel».

O que dizem os visitantes?

Nas avaliações do TripAdvisor, os turistas descrevem a praia como «espetacular», realçando a limpeza da água, a areia dourada e a proximidade de bares e restaurantes. É particularmente aconselhada para famílias e casais, devido ao ambiente seguro e à variedade de atividades disponíveis.

Veja no Google Maps como chegar à praia de Nissi