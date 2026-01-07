Planeie as suas férias de verão. Quase ao lado de Portugal, esta praia tem água a 30ºC

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Se pensa que para ter umas férias de sonho em 2026 precisa de atravessar o Atlântico, está enganado. Existe uma praia quase ao lado de Portugal onde a água chega aos 30ºC, o sol brilha quase todos os dias e os preços são muito mais simpáticos do que em destinos como Cuba ou México.

Se procura um destino paradisíaco para as suas próximas férias, saiba que há opções mais económicas e com voos mais curtos. É o caso desta praia de Chipre, situada perto do centro da pitoresca localidade de Agia Napa, que se destaca como uma das verdadeiras pérolas da Europa.

Premiada como a Melhor Praia da Europa de 2024 pela seguradora britânica Quotezone, este refúgio de areia dourada oferece tudo o que se espera: águas cristalinas e quentes, noites agradáveis e excelente gastronomia.

Com 600 metros de extensão, a praia de Nissi é também famosa pelas suas águas calmas e protegidas do vento, tornando-se um destino ideal para famílias com crianças e para os amantes de desportos aquáticos. A praia possui ainda Bandeira Azul e conta com nadadores-salvadores de abril a outubro.

A temperatura da água é outro grande motivo para incluir esta praia na sua lista de escolhas: em agosto, chega a atingir 28 graus, com registos que podem ultrapassar os 29. Nos meses de junho e setembro, a água situa-se entre 24 e 27 graus, e em outubro ainda se encontra acima dos 25 graus.

O mês mais quente é julho, com temperaturas máximas médias de 32 graus e mínimas de 24, garantindo verões com noites quentes.

Onde ficar?

A região oferece uma vasta gama de alojamento, desde hotéis de luxo a opções mais acessíveis. É possível encontrar quartos duplos por cerca de 100 euros por noite, enquanto estadias em hotéis de cinco estrelas podem rondar os 250 euros, preços bastante competitivos face a outros destinos.

Como chegar à praia de Nissi?

Os turistas portugueses podem voar para o aeroporto internacional de Larnaca, em Chipre, com partidas de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. Consulte o Google Flights para encontrar as melhores opções de voos baratos. A partir de Larnaca, o percurso até Nissi Beach demora entre 40 e 50 minutos de carro, sendo possível alugar um veículo ou optar por transportes públicos.

A República de Chipre é membro da União Europeia, pelo que basta ter cartão de cidadão válido para entrar. "Apesar de uma baixa taxa de criminalidade em ambas as partes da ilha, deverá manter as habituais medidas de segurança, guardar bem o passaporte (de preferência manter uma cópia num outro local) e deixar os valores no cofre do hotel", recomenda o Portal das Comunidades.

O que diz quem já lá foi

Nas avaliações do TripAdvisor, os visitantes descrevem a praia como “espetacular”, destacando a limpeza da água, a areia dourada e a proximidade de bares e restaurantes. É especialmente recomendada para famílias e casais, graças ao ambiente seguro e à diversidade de atividades disponíveis.

