Poucos sabem disto: esta ilha em Portugal ligou-se ao continente e criou um cenário de sonho

  • Dois às 10
  • Hoje às 17:00
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há lugares que parecem inventados, mas este é bem real: uma antiga ilha portuguesa que acabou por se unir ao continente e hoje encanta com águas transparentes e vistas de sonho.

Ao longo dos séculos, a força do Atlântico foi moldando a paisagem do Baleal, uma pequena ilha que, de forma gradual, acabou por se ligar ao continente através de uma estreita língua de areia. Este fenómeno natural deu origem a uma das praias mais deslumbrantes de Portugal, onde águas cristalinas se cruzam com extensos areais dourados, criando um verdadeiro refúgio para surfistas, amantes da natureza e viajantes em busca de tranquilidade. Ainda assim, em dias de condições meteorológicas adversas, o Baleal recupera a sua condição de ilha, ficando acessível apenas por via marítima.

Localizada no concelho de Peniche, a praia é atravessada por uma estrada estreita que faz a ligação entre o continente e a pequena povoação, composta por casas caiadas de branco e telhados tradicionais. Percorrer este trajeto a pé, de bicicleta ou de carro proporciona uma experiência quase cinematográfica, sempre com o oceano como pano de fundo ao longo de todo o percurso.

As areias douradas e as águas límpidas fazem da Praia do Baleal um destino muito procurado, tanto por famílias como por praticantes de desportos aquáticos. Graças à geografia singular das penínsulas do Baleal e de Peniche, é possível encontrar ondas de qualidade durante todo o ano, reforçando a reputação da região entre surfistas de todos os níveis.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O Baleal destaca-se particularmente pela prática de surf. Existem várias escolas na região, como o Baleal Surf Camp, uma das mais antigas e conceituadas, que disponibiliza aulas para iniciantes e surfistas experientes, bem como opções de alojamento que vão desde hostels a apartamentos privados. Outra alternativa é o Danau Surf Center, que oferece pacotes completos com aulas, estadia e refeições, proporcionando uma experiência totalmente imersiva no universo do surf

Para quem privilegia conforto e conveniência, há ainda uma ampla oferta de alojamento no Booking e no Airbnb, desde hotéis a apartamentos junto à praia, permitindo aproveitar ao máximo o Baleal sem abdicar do bem-estar.

A gastronomia local é outro dos grandes destaques. Ao longo da praia, bares e restaurantes servem desde refeições leves a jantares descontraídos após um dia no mar. O Ponto de Encontro Baleal é muito apreciado pelas suas sandes, wraps, saladas e sumos, incluindo opções vegetarianas, enquanto a Taberna do Ganhão apresenta sabores tradicionais portugueses num ambiente rústico e acolhedor, ideal para recuperar energias depois de um dia de praia.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Com paisagens deslumbrantes, ondas ideais para o surf, alojamento diversificado e uma gastronomia apelativa, a Praia do Baleal afirma-se como um destino imperdível para férias inesquecíveis em família, longe do stress do quotidiano e envolvido pela imponência do Atlântico.

Temas: Praia do Baleal
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

À procura de férias acessíveis? Estes destinos não passam dos 100 euros

Descubra os melhores destinos de férias com preços baixos

À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Dicas

“Melhor que o Roomba”: este robô aspirador de 300€ agora custa menos de 100€

Hoje às 16:53

“A melhor compra que fiz”: este aspirador para piscina custa muito menos do que imagina

Ontem às 17:54

Este camping em Portugal está a deixar os resorts no estrangeiro para trás — tem casinhas, piscinas e uma praia de sonho

Ontem às 17:00

Faço tudo aqui e não preciso de virar nada”: A air fryer de 9 litros que substitui o seu forno

Ontem às 16:14

Esta praia de areia branca e piscinas naturais que está a dar que falar (e não é por acaso)

Ontem às 16:00

Há um “novo Algarve” em Portugal e a imprensa internacional já o descobriu

Ontem às 15:00

A verdade sobre chegar cedo ao aeroporto: quase ninguém sabe isto

24 abr, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Jéssica confessa mudança na relação com Wilson Manafá depois do “Secret Story 10”

Hoje às 11:19

Aos 83 anos, Feliciana ganhou 250 mil euros na TVI. Eis o que fez com o dinheiro

Hoje às 10:19

Jéssica recorda o primeiro encontro entre a filha e Wilson Manafá: “Foi um sinal”

Hoje às 11:26

Wilson Manafá surpreende Jéssica em direto: “Não estava à espera”

Hoje às 11:22

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

Hoje às 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

5 pequenos-almoços que podem mudar a sua forma física até ao verão

23 abr, 15:00

Este strogonoff à moda de um Chef esconde um truque saudável e promete ser o novo favorito lá de casa

22 abr, 10:55

Fora do Estúdio

Ninguém diria que era ela: veja como era Jéssica antes da vida milionária com jogador de futebol

Hoje às 15:00

Depois do Secret Story, Liliana fica sem palavras com descoberta: «Ainda custa acreditar»

Hoje às 10:55

Eva e Ariana estão longe uma da outra, mas vivem o mesmo “drama”. E não tem nada a ver com Diogo

Hoje às 09:36

Ariana está dentro do Secret Story e nem imagina o que aconteceu cá fora. Equipa já emitiu comunicado

Hoje às 08:58

Fotos

Poucos sabem disto: esta ilha em Portugal ligou-se ao continente e criou um cenário de sonho

Hoje às 17:00

“Melhor que o Roomba”: este robô aspirador de 300€ agora custa menos de 100€

Hoje às 16:53

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

Hoje às 16:00

Surpreendida por Wilson Manafá, Jéssica conta o que mudou na relação depois do Secret Story

Hoje às 15:46