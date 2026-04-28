Poucos sabem disto: esta ilha em Portugal ligou-se ao continente e criou um cenário de sonho

Portugal não é só mar e até os portugueses se espantam com estas praias fluviais

Pouca gente sabe disto: há um sítio em Portugal que parece as Maldivas e chega-se lá por menos de 2 euros

Há lugares que parecem inventados, mas este é bem real: uma antiga ilha portuguesa que acabou por se unir ao continente e hoje encanta com águas transparentes e vistas de sonho.

Ao longo dos séculos, a força do Atlântico foi moldando a paisagem do Baleal, uma pequena ilha que, de forma gradual, acabou por se ligar ao continente através de uma estreita língua de areia. Este fenómeno natural deu origem a uma das praias mais deslumbrantes de Portugal, onde águas cristalinas se cruzam com extensos areais dourados, criando um verdadeiro refúgio para surfistas, amantes da natureza e viajantes em busca de tranquilidade. Ainda assim, em dias de condições meteorológicas adversas, o Baleal recupera a sua condição de ilha, ficando acessível apenas por via marítima.

Localizada no concelho de Peniche, a praia é atravessada por uma estrada estreita que faz a ligação entre o continente e a pequena povoação, composta por casas caiadas de branco e telhados tradicionais. Percorrer este trajeto a pé, de bicicleta ou de carro proporciona uma experiência quase cinematográfica, sempre com o oceano como pano de fundo ao longo de todo o percurso.

As areias douradas e as águas límpidas fazem da Praia do Baleal um destino muito procurado, tanto por famílias como por praticantes de desportos aquáticos. Graças à geografia singular das penínsulas do Baleal e de Peniche, é possível encontrar ondas de qualidade durante todo o ano, reforçando a reputação da região entre surfistas de todos os níveis.

O Baleal destaca-se particularmente pela prática de surf. Existem várias escolas na região, como o Baleal Surf Camp, uma das mais antigas e conceituadas, que disponibiliza aulas para iniciantes e surfistas experientes, bem como opções de alojamento que vão desde hostels a apartamentos privados. Outra alternativa é o Danau Surf Center, que oferece pacotes completos com aulas, estadia e refeições, proporcionando uma experiência totalmente imersiva no universo do surf.

Para quem privilegia conforto e conveniência, há ainda uma ampla oferta de alojamento no Booking e no Airbnb, desde hotéis a apartamentos junto à praia, permitindo aproveitar ao máximo o Baleal sem abdicar do bem-estar.

A gastronomia local é outro dos grandes destaques. Ao longo da praia, bares e restaurantes servem desde refeições leves a jantares descontraídos após um dia no mar. O Ponto de Encontro Baleal é muito apreciado pelas suas sandes, wraps, saladas e sumos, incluindo opções vegetarianas, enquanto a Taberna do Ganhão apresenta sabores tradicionais portugueses num ambiente rústico e acolhedor, ideal para recuperar energias depois de um dia de praia.

Com paisagens deslumbrantes, ondas ideais para o surf, alojamento diversificado e uma gastronomia apelativa, a Praia do Baleal afirma-se como um destino imperdível para férias inesquecíveis em família, longe do stress do quotidiano e envolvido pela imponência do Atlântico.